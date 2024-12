"Tengo un dolor que no se imaginan": Denise Rosenthal preocupa a seguidores con fotos desde la clínica

04 dic. 2024 - 14:16 hrs.

Preocupación fue la que causó Denise Rosenthal a sus seguidores, luego que publicó mediante su cuenta de Instagram historias en donde aparece internada en su recinto médico, pidiendo además a sus seguidores que le enviaran buenos deseos.

En la primera historia, Denise aparece recostada en una camilla, con una bata en el catre clínico. Con su mano hizo un corazón coreano, y encima de esta redactó, "mándenme amor sanador", adjuntando además los emojis de corazón y caritas sollozando.

El diagnóstico de Denise Rosenthal

Tras el revuelo que causó esta historia, Rosenthal luego publicó otro registro en donde entrega más detalles de su actual estado de salud, revelando cuál es el diagnóstico que la llevó a estar en la situación en la que se encuentra.

Con una foto del mismo estilo de la primera, aunque ahora, con una cara un poco triste, la cantante redactó encima, "nunca he estado ni cerca de estar en esta situación y ha sido súper, no sé, fuerte. Estoy bien y no es nada grave, pero me dan miedo estas cosas".

"Tengo un dolor que no se imaginan, de hace mucho rato más encima. Tengo una hernia. Y es enorme, pero la voy a reabsorber y se va a ir a la csm porque mi cuerpo es hermoso, fuerte y resiliente", añadió, esperanzada en mejorarse.

Historia de Denise Rosenthal

De acuerdo a Medline, una hernia es "un saco formado por el revestimiento de la cavidad abdominal (peritoneo). El saco pasa a través de un agujero o área débil en la capa fuerte de la pared abdominal que rodea el músculo, denominada fascia".

