Maly Jorquiera confirma separación con Sergio Freire en medio de escándalo por supuesta infidelidad: "No lo vi venir"

La comediante Maly Jorquiera, tras semanas de especulaciones, finalmente confirmó que se encuentra separada de quien fuera su pareja por más de 10 años y marido hace algunos meses, el comediante Sergio Freire, luego de que se destapara una supuesta infidelidad de parte de él.

Fue en el programa de Mega, "Only Fama" donde se dio a conocer este desliz del humorista. La mujer, llamada Karina Valenzuela, reveló que se besó con el comediante, y sostuvieron además varias conversaciones en tono de coqueteo.

La reacción de Maly Jorquiera

Si bien a los días de haber conocido esta información se dieron a conocer fotos de ambos comiendo juntos en un restaurante de la capital, que hizo creer a muchos de que los dos habrían optado por seguir su relación, lo cierto es que todo parece indicar que optaron por separarse.

Y es que en un monólogo que Maly Jorquiera hizo en los Premios Todo Mejora, al que asistió el medio Página 7, Jorquiera partió diciendo que ella era la "niña símbolo" de aquella fundación, pasando luego a contar su historia de desamor.

"Consuélense en mí no hay problema. Bueno, yo me casé... y me separé. Al tiro. Al tiro. Qué loca la hue... Sabes que no lo vi venir, como Piñera en el estallido. No lo vi venir. Pero no importa, amigos y amigas, porque se descartó solo", expresó.

"La vida te da señales, hueo... te da señales. Se demoró 10 años en pedirme matrimonio (...) me voy a casar y todas mis amigas se estaban separando. ¡No me di cuenta que no tenía que hacerlo, no me di cuenta!", añadió.

"Yo estaba casándome, la Carla Jara separándose. La Faloon separándose, la Shakira separándose. Era todo tan evidente", agregó, desatando las risas del público por la forma en que se encuentra abordando su fracaso matrimonial.

