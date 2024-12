Lanzó su carrera musical y se casó con un querido actor: Así luce la recordada participante de Masterchef Camila Sepúlveda

05 dic. 2024 - 08:10 hrs.

En abril de este año, el cantante y actor chileno Augusto Schuster sorprendió al dar a conocer en redes sociales que se había casado con una recordada participante del programa "Master Chef". Hablamos de Camila Sepúlveda.

La joven cocinera participó en la segunda temporada del programa culinario, que se emitió a mediados de 2015. Camila era una de las competidoras más jóvenes y rápidamente cautivó al jurado y a la audiencia con su carisma.

Además, era vegetariana, lo que significó un desafío adicional al momento de cocinar. En ese entonces, estudiaba la carrera de nutrición y dietética.

¿Qué pasó con Camila Sepúlveda después de "Masterchef"?

Tras esa oportunidad, se alejó de la pantalla chica, pero se mantuvo ligada a la gastronomía. En concreto, se convirtió en socia de la empresa "The Not Company" bajo el rol de Head of Sensorial Innovation, lo que significa que es encargada de crear sabores de productos con ingredientes que no son de origen animal.

Sepúlveda también desarrolló su faceta de influencer y en Instagram suma más de 142 mil seguidores. En su perfil suele mostrar algunas de sus rutinas de ejercicios, pues trabaja como personal trainer y coach de salud.

En 2022, lanzó su carrera musical bajo el seudónimo de "MJLA". Hace algunas semanas, anunció el estreno de una nueva canción llamada "Más", la que cuenta un videoclip musical que ya suma más de 2 mil visualizaciones en YouTube.

Camila nació el 5 de septiembre de 1996, por lo tanto, hoy tiene 28 años. En la actualidad, reside en California, Estados Unidos, junto a su esposo, Augusto Schuster.

Así luce Camila Sepúlveda

Camila Sepúlveda/Instagram

Camila Sepúlveda/Instagram

Camila Sepúlveda/Instagram

Todo sobre Así luce