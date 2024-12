Dani Aránguiz hizo dura advertencia a Mateucci luego de que asegurara que inventó embarazo: "Eres tremendamente poco hombre"

04 dic. 2024 - 17:10 hrs.

Cuando parecía que la relación entre Luis Mateucci y Daniela Aránguiz había mejorado tras su mediática ruptura amorosa, la opinóloga y el exchico reality protagonizaron un nuevo cruce de declaraciones mediante redes sociales.

El pasado viernes, la exesposa de Jorge Valdivia mantuvo una acalorada discusión con Oriana Marzoli durante la participación de la venezolana en el programa de farándula de Mega, "Only Fama". En esa oportunidad, ambas hicieron referencias al argentino.

En concreto, lo que molestó a Luis fue que la exchica "Mekano" recordó cuando él se quedó con unas joyas de Oriana. "Dani, con todo el cariño que te tengo, no hables más de mí, pasa la página y sé feliz", afirmó el influencer en un post de Instagram.

En otro post, el trasandino volvió a acusar a Daniela de inventar un falso embarazo: "Después de una mentira tan grande como esta, no sé cómo los programas te escuchan, no tienes límites y solo quieres dañar a las personas".

La respuesta de Daniela Aránguiz a Luis Mateucci

Este estas declaraciones, la panelista no dudo responderle a su expareja en el programa "Sígueme", donde le envió una dura advertencia. "Eres tremendamente poco hombre, si quieres que contemos cosas, di todas de las que me he enterado", manifestó.

"Me arrepiento de haber tenido una relación contigo, eres el peor error de mi vida", lanzó. Asimismo, señaló que Mateucci la utilizó para obtener pantalla: "Necesita colgarse de una mujer para aparecer en los medios".

Finalmente, le envió un directo mensaje: "Si sigues hablando de mí, voy a contar todas las cosas que me contabas de Oriana. Yo no siento nada por ti, y me arrepiento profundamente de haberme metido contigo alguna vez en la vida".