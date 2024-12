"Es algo doloroso": Kenita Larraín comparte predicción sobre Chile para el 2025

05 dic. 2024 - 00:10 hrs.

Kenita Larraín entregó detalles sobre lo que depara el próximo año para nuestro país, de acuerdo a la numerología. En conversación con Eduardo de la Iglesia en el programa "Todo va a estar bien" de Vía X, la exmodelo afirmó que se viene "algo doloroso".

"La energía y vibración de la Tierra está aumentando, por eso se habla de que estamos acercándonos a una quinta dimensión", sostuvo Larraín.

"Peor la vamos a pasar"

Al ser consultada por la situación de Chile de cara al 2025, la numeróloga afirmó: "Estamos en un momento de transición donde está saliendo la mugre que siempre estuvo bajo la alfombra".

En esa misma línea, Larraín explicó: "Es algo doloroso, pero a la vez muy positivo, porque estamos en una limpieza. Necesitamos esto que se está destruyendo, que es doloroso, pero que nos invita al cambio (...) mientras más nos resistamos a los cambios, peor la vamos a pasar".

Kenita afirmó que el 2025 traería consigo cambios que implican dejar atrás relaciones y vínculos, pero que esto también significaría una oportunidad para crecer.

Así, Larraín indicó que podemos esperar varios quiebres emocionales y no únicamente entre parejas. "A mí me ha pasado mucho, de tener que alejarme de personas que antes eran muy cercanas y que ya no está la energía (...) tratas de acercarte y la energía ya no fluye", señaló.

