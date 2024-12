"Nos vemos mucho": Mariana Derderián mostró a través de redes sociales su especial compañero de deportes

05 dic. 2024 - 14:13 hrs.

Fue en mayo de este 2024 cuando Mariana Derderián vivió uno de los eventos más traumáticos de su vida: la muerte de su hijo menor, producto de un incendio que se provocó en su casa. Desde entonces, la actriz se ha mantenido alejada de los medios y redes sociales.

Eso sí, en estas últimas plataformas, donde ella puede controlar lo que quiere y no mostrar, ha estado volviendo "de a poco", a Instagram, con diferentes publicaciones, mensajes y reflexiones, sobre lo que es su vida actual, enfocándose en las cosas positivas.

Por ejemplo, el pasado 20 de noviembre subió un video en el que dice: “¡Hola gente bacana! Quería desearles que aprovecharan este día y que estén superconscientes de que todos podemos transformar un día común y corriente en un día extraordinario. Así que díganselo ustedes mismos".

La compañía de Mariana Derderián

Durante las últimas horas, Mariana, vía historias, compartió una imagen en donde aparece un perrito, el cual según describió, es quien le está haciendo compañía mientras sube los cerros de la capital, práctica conocida como trekking.

Eso sí, ella no es la "ama" del can. "Mi partner del cerro. No es mío, pero cada día que llego aparece y me acompaña. Tiene dueño en una casa de al lado, pero yo también soy un poco su dueña porque regaloneamos, tomamos agüita y compartimos", expresó.

"Nos vemos mucho y le llevo huesos. Su familia no debe ni saber, parezco amante, jajaja", concluyó redactando, dejando en claro que el animal lo quiere como si fuera de su propiedad, dándole mimos y cariño.

Historia de Mariana Derderián

