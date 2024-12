Martín Vargas tras su polémico despido de la Municipalidad de Maipú: "Yo no quiero pensión. Estoy apto para trabajar"

05 dic. 2024 - 16:09 hrs.

Un nuevo problema afecta al legendario exboxeador chileno Martín Vargas. A solo meses de haber sufrido un grave atropello, el osornino de 69 años contó que fue despedido de forma inesperada de su trabajo en la Municipalidad de Maipú.

Durante más de 20 años, Vargas impartió clases de boxeo a niños y jóvenes. Sin embargo, todo cambió recientemente cuando recibió un mensaje de WhatsApp informándole sobre su desvinculación, lo que calificó como un acto "profundamente irrespetuoso e informal".

Martín Vargas tras su polémico despido de la Municipalidad de Maipú

Por su parte, el municipio emitió un comunicado en el que aseguran que el exdeportista "no está en condiciones físicas de cumplir las funciones estipuladas inicialmente en su contrato, por lo que se le brindará un apoyo económico permanente sin obligarlo a realizar labores que no son compatibles con su estado de salud".

En diálogo con Las Últimas Noticias, Vargas se defendió argumentando que "estoy en terapia y con licencia médica. Me siento un poco mejor, así que no es para que digan que no tengo las condiciones, que no puedo trabajar".

"El atropello me dejó bien complicado, pero gracias a Dios he estado superándome día a día", remarcó. Respecto al supuesto apoyo económico prometido por el municipio, señaló que "yo no quiero pensión. Estoy apto para trabajar, dirigir y dar charlas, todo lo que me pidan yo lo hago".

En este contexto, el expúgil expresó que recibir ese dinero sería como aceptar una limosna: "No quiero eso, realmente todo esto me tiene destruido".

"Del 2000 estoy trabajando acá en Maipú, y para mí es complicado que de repente me digan: 'No puede trabajar más, está despedido'. Chuta", manifestó.

