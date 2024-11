"Me echaban la culpa a mí": El descargo de Rosario Bravo ante soltería de Daniel "Huevo" Fuenzalida

07 nov. 2024 - 15:42 hrs.

Este jueves por la tarde se estrenará un nuevo episodio del exitoso pódcast "Cómo están los weones", conducido por Rosario Bravo y Daniel "Huevo" Fuenzalida. En la antesala de la Teletón 2024, estarán acompañados de Mario Kreutzberger.

En el adelanto, compartido en la cuenta de Instagram del programa, se muestra el divertido momento en que Don Francisco le consulta a Fuenzalida sobre su situación sentimental, luego de su quiebre amoroso con Alejandra Chocair.

El descargo de Rosario Bravo ante soltería de Daniel "Huevo" Fuenzaida

"El otro día en un programa de farándula estaban hablando de ti, de la pareja que tú tenías, que se había ido, que no se había ido", comentó el célebre animador, ante lo que Rosario, intervino: "¡Me echaban hasta la culpa a mí!".

La enfermera de profesión se refería a los rumores que surgieron en junio, cuando tras la ruptura entre Daniel y Alejandra, se especuló que el comunicador mantendría un romance con Rosario: "Creían que a mí me gustaba este w… ¡Na' que ver! Es muy joven".

"Para ti, es un niño", señaló Don Francisco, desatando las risas de los conductores. "No sabía que habían terminado, ¿cuánto tiempo duró la relación?", continuó. Ante esto, Daniel contó que estuvo seis años con su expareja.

Posteriormente, Rosario remarcó que en el pasado tuvo varios pololos, sin embargo, actualmente está felizmente casada con el cardiólogo Carlos Caorsi, con quien contrajo matrimonio por segunda vez hace un par de días. "A mí no me metan, yo estoy perfecto como estoy", aseveró.

De todas formas, expresó su preocupación frente al estado sentimental del "Huevo": "Yo no sé qué hacer para buscarle, le he hecho un amplio casting. ¿Usted tiene candidata? Porque yo le he presentado". Con tono de humor, Mario respondió: "La Daniela Aránguiz".

