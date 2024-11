Hizo llorar a Don Francisco con su historia: Así luce Sebastián Demangel, a 20 años de aparecer en la Teletón

07 nov. 2024 - 08:12 hrs.

La Teletón, el evento benéfico que une a los chilenos durante 27 horas para ayudar a las personas con discapacidad, ha dejado huella en los millones de televidentes que la siguen año tras año. Este 2024, se llevará a cabo el 8 y 9 de noviembre.

Una de las historias que marcó a los chilenos fue la que dieron a conocer en 2004, correspondiente a Sebastián Demangel, un joven que a sus 17 años sufrió un accidente automovilístico que lo dejó en coma por un mes y medio y le provocó además una ataxia cerebelosa, impidiéndole su movilidad y la capacidad de autonomía.

Demangel y la Teletón

En su participación en el año 2004, Demangel explicó que con los años pudo volver a caminar, andar en transporte público, e incluso acordonarse los zapatos, todo solo, lo que pensó que era casi imposible en un inicio.

Un camino que no estuvo exento de dificultades, ya que al intentar reincorporarse en la sociedad, muchas veces fue bajado de las micros, por entonces amarillas, puesto que suponían que estaba ebrio por su forma de hablar y caminar.

Sebastián Demangel en la Teletón

¿A qué se dedica hoy?

Actualmente, Sebastián tiene 43 años y en conversación con LUN contó, hace un tiempo, que "me parece bueno que se acuerden de mí. Todos estamos más viejos (…) Hay cosas que me cuestan un poco más hacer, como por ejemplo, si se me cae algo atrás del librero me cuesta más agacharme".

Además, reveló que estudió cine y que, hasta ese momento, vivía en un departamento en Plaza de Armas. "Rechacé muchas ofertas de trabajo en televisión porque estaba estudiando. Ahora me arrepiento un poco, pero también pienso que la tele pone a la gente media tonta", considera.

En 2023 fue víctima de la delincuencia

En 2023, el hombre volvió a ser noticia, pero por una desafortunada razón. Mientras estaba junto a una amiga en su nueva casa en Maitencillo, en la región de Valparaíso, un grupo de cinco desconocidos irrumpió en el lugar y los amenazó con cuchillos y pistolas.

Los delincuentes apuñalaron a Demangel en una pierna y luego procedieron a amarrarlo a él y a su amiga con las cuerdas que se usaban para atar las cortinas. Tras el asalto, su acompañante logró desatarse y pedir ayuda a los vecinos, quienes llamaron a Carabineros.

Finalmente, Demangel se trasladó a Santiago, donde se recuperó de sus severas lesiones físicas y daños emocionales en casa de sus padres.

Así luce hoy

