"Tengo una muy buena relación": Mauricio Pinilla se refirió a la posibilidad de reconciliarse con Gissella Gallardo

07 nov. 2024 - 13:49 hrs.

El exfutbolista Mauricio Pinilla conversó sobre su actual relación con Gissella Gallardo, quien por años fue su esposa, y cuáles son las posibilidades que hay sobre una eventual reconciliación en este momento, que se encuentran ambos solteros.

Cabe precisar que la separación entre ambos ocurrió en 2022, y en un principio el vínculo entre ambos fue tormentoso. Con el tiempo, y por el bien de los tres hijos que tienen en común, lograron tener una armonía hasta el día de hoy.

¿Volvería con su ex?

En un programa de TV+, Pinilla fue consultado sobre si se considera amigo de su expareja. "Hoy creo que sí, porque tengo una muy buena relación con Gisse. Nos llevamos la raja, somos excelentes papás, somos compañeros todavía. Nos queremos, hay respeto, pero también nos costó", contestó.

Raquel Argandoña, tras oírlo, se puso a ella como ejemplo. "En la separación siempre hay uno que cometió el error y terminan mal, por ejemplo, con el padre de mis hijos casi nos matamos en un principio y después pasaron como 8 o 10 años, y ahora tenemos una muy buena relación", sentenció.

Luego, le lanzó un "consejo" a Gissella. "Ten cuidado (con su ex), porque la puedes perder, porque es estupenda", indicó. Al respecto, Mauricio expresó que él solo anhela que a Gallardo, "le vaya bien a ella, solo quiero que sea feliz".

Asimismo, reveló que aún no ha iniciado los trámites de divorcio con ella, avivando aún más las posibilidades de reconciliación. "No hemos hecho nada legal y no pretendemos hacerlo todavía porque creemos que es una pérdida de tiempo", cerró.

