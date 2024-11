Arturo Vidal anuncia nuevo remate de sus caballos: Pondrá en venta más de 20 ejemplares del haras "Il Campione"

07 nov. 2024 - 13:11 hrs.

Tal como ocurrió a comienzos de septiembre, el haras "Il Campione", que pertenece al reconocido futbolista Arturo Vidal, anunció un nuevo remate de ejemplares. En esta oportunidad, ofrecerá yeguas y potrillos que han estado creciendo en su propiedad.

A través de su cuenta de Instagram, el jugador de Colo Colo compartió un video dando a conocer cómo se realizará la transacción de los caballos. A diferencia de lo que ocurrió la vez anterior, donde recurrió a una oficina de remates, en esta ocasión el proceso se llevará a cabo de manera virtual.

Arturo Vidal pondrá en venta más de 20 ejemplares del haras "Il Campione"

Este evento es esperado por inversionistas y criadores, quienes ven en él una oportunidad única para adquirir ejemplares de alta calidad. Para el "King", representa una instancia clave en una de sus formas de inversión más sólidas.

Respecto al catálogo, la publicación señala que el remate tendrá a disposición 17 yeguas de cría, "paridas, secas y preñadas con sangres nacionales, europeas y americanas", además de 5 potrillos de un año de edad.

Los machos, que aún no tienen hombre, son hijos de "Spun To Run", "Rotation", "Tiz The Law" y "Il Rey Iván". Algunos de estos caballos fueron campeones en distintas ocasiones, los detalles se pueden ser revisados en el portal FZR.

Algunas de las condiciones que se exponen en la página web son que, si la compra es bajo $1.200.000, la compra se deberá pagar al contado, con una comisión de un 8% para el comprador. Las transacciones con crédito están reservadas para clientes autorizados y la modalidad del proceso la puedes conocer aquí.

El remate está programado para el próximo martes 19 de noviembre, desde las 12:30 horas. La transacción se llevará a cabo mediante videos y ofertas telefónicas y se debe solicitar una clave de acceso para participar.

Todo sobre Famosos chilenos