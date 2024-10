Camila Andrade rompió el silencio y habló de Carla Jara y de Kaminski: "Entiendo la rabia, quizás la impotencia"

26 oct. 2024 - 15:15 hrs.

Luego de participar en un reality show, la conductora de televisión y exMiss Chile, Camila Andrade, rompió el silencio sobre la relación que mantiene con Francisco Kaminski y su percepción sobre Carla Jara.

Cabe recordar que los rumores de romance entre Andrade y Kaminski comenzaron a surgir cuando ambos fueron captados dándose un beso mientras animaban un evento en Puente Alto.

Sobre el episodio anterior, Camila Andrade dijo en un programa de TV que "yo comprendo absolutamente que es un coqueteo que puede verse muy diferente, desde donde se mire, y que puede incluso haber dolido por la otra parte (...). No es el beso, yo he animado otros festivales, y no es el beso el acto en sí, es la atmósfera que se genera".

Además, la exMiss Chile afirmó que no existió una infidelidad de parte de Kaminski a Jara antes de que anunciaran su separación. "Nosotros no tuvimos ni siquiera un contacto físico más allá que un compañerismo de trabajo. Me siento muy segura de eso, me siento tranquila de eso", afirmó la también influencer.

"La comprendo, entiendo la rabia"

Por otro lado, se le consultó a Camila Andrade si había logrado entender la posición que tuvo Carla Jara tras el quiebre con Kaminski, a lo que dijo que "de todas maneras, la comprendo, entiendo la rabia, quizás la impotencia, el no entender".

La exMiss Chile afirmó que en un momento consideró comunicarse directamente con Carla Jara. En la entrevista, Andrade manifestó sus buenos deseos hacia la exMekano, quien se encuentra en una relación con el comediante Diego Urrutia.

"Me alegro que cada persona pueda encontrar su felicidad, que pueda amortiguar dolor con amor. Yo estoy en pareja y espero que perdure mucho en el tiempo, pero no puedo hablar desde la relación de los demás, menos de ella", concluyó Andrade.

