"Mis invitaciones eran muy cuáticas": Nano Calderón revela detalles de cómo conoció a su pareja

A través de su cuenta de Instagram, Hernán "Nano" Calderón abrió una caja de preguntas para que sus seguidores hicieran las consultas que quisieran y él las respondería en sus historias.

Como era de esperarse, los usuarios le preguntaron al hijo de Raquel Argandoña por su vida amorosa, "¿cómo se conocieron con la Rebe?", es decir, su actual pareja, Rebeca Naranjo.

¿Qué dijo "Nano" sobre cómo conoció a su pareja?

En cuatro párrafos, el joven de 26 años detalló que "me hablaba desde el Instagram de su tienda y yo pensaba que era una señora, así que no pescaba (jajajá). Hasta que una vez pillé el otro perfil y caché que estaba más o menos".

"De ahí la invité a que nos fuéramos a la playa y me dijo que no. La invitaba a un hotel, un finde, y tampoco. La invitaba a carretear, y no carreteaba", agregó Nano.

Nano Calderón y su pareja

"Después me dijo que era porque mis invitaciones eran muy cuáticas para conocernos, que ella hubiese preferido ir a comer jajajá. Pero, ¿acaso uno no puede ir a comer a un hotel rico en la playa también? Un día estaba curado en el bar más feo de Chile. Le dije a un amigo, ‘siempre me ha dicho que no, me aburrió’. Le hablé si quería venir y sorpresivamente dijo que sí", recordó.

Calderón concluyó diciendo que "la noche fue larga, pero no se puede contar el resto".

