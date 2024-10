"No vaya a ser que me dejen de vocal de mesa": Naya Fácil concurrió a votar en La Granja en estas elecciones

26 oct. 2024 - 11:15 hrs.

La semana pasada, la influencer Naya "Fácil" compartió una importante noticia con sus seguidores: Se compró su quinta casa y al contado. Si bien no se sabe con exactitud en qué comuna queda la vivienda, la joven de 26 años ya ha mostrado cómo será su nuevo hogar por dentro.

Este sábado 26 de octubre, y en el contexto de las elecciones municipales y regionales, Naya compartió unas historias de Instagram donde se le ve votando en la comuna de La Granja. Cabe señalar que, antes de la compra de su quinta casa, la influencer vivía en Maipú.

"Esa carita, nada que ver, miren mi rostro. Voy saliendo de mi casa, cargué el auto y vamos, ¿adivinen a dónde vamos? A cumplir con nuestro deber cívico, vamos a votar. Estamos despiertas desde las 7:30 de la mañana", expresó la joven en una historia que subió a las 7:59 horas.

"A mí me toca venir a votar en La Granja, vengo a ejercer mi derecho. Ando en mis barrios finos", siguió contando la influencer.

En otra historia que compartió, se aprecia que Naya Fácil ya había marcado sus votos a las 8:37. Al igual que muchos chilenos, la joven prefirió votar en la mañana. Eso sí, compartió una anécdota.

"Tenía miedo, porque cuando veníamos llegando, noté que las mesas estaban peladas y dije 'no vaya a ser que me dejen de vocal de mesa, yo me viro', como que estaba mirando de lejos y dije 'veo que en mi mesa no hay nadie, yo me voy, vengo a votar más tarde'", expresó la influencer.

Además, sobre el tamaño de las papeletas, en específico la de concejales y cores, Naya Fácil escribió que "son gigantes las papeletas, usted dóblela como un hand roll".

Por último, la influencer hizo un llamado: "Llévenle desayuno a los vocales de mesa de La Granja, no sean así".

