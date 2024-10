Romina Sáez se sometió a operación para reestructurar una parte de su cuerpo

26 oct. 2024 - 04:45 hrs.

En marzo de 2022, la exchica Mekano, Romina Sáez, fue víctima de una brutal golpiza, por parte de unas personas que arrendaban su casa en San Joaquín.

De acuerdo al relato de su madre, los golpes que le dieron a Sáez fueron con un bate, y de tal intensidad que le provocaron un TEC cerrado y dos paros cardiorrespiratorios.

Romina Sáez se realizó una rinoplastía para reestructurar su nariz

A pesar de haberse sometido a tres intervenciones quirúrgicas, recién este año, precisamente ahora en octubre, Romina pudo realizarse una rinoplastía, operación que tomó varias horas y en la que los doctores reestructuraron su nariz.

"Estoy feliz porque salió todo bien, aunque la operación tomó más tiempo de lo que pensaba. Esto es cerrar un ciclo muy triste para mí, me permite renacer después de un tiempo muy oscuro", contó la exMekano en conversación con el diario Las Últimas Noticias (LUN).

Romina Sáez / Instagram

"Desde lo que sucedió no puedo respirar bien porque estoy obstruida. Mi fractura estaba muy arriba en el tabique, cerca del lagrimal y por eso me ha causado infecciones en los ojos. Además, como soy asmática, muchas veces respiro por la boca y eso me causa crisis", explicó.

Cabe recordar que hace un tiempo, la también abogada comenzó a incursionar en las plataformas de contenido para adultos, todo esto para apalear sus gastos médicos, los que superan los 40 millones de pesos.

"No quiero decir cuánto he ganado, pero me ha permitido pagar la mitad de mis deudas", reveló a LUN.

