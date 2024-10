Uno de ellos cubre su brazo completo: Vale Roth revela que se está sometiendo a tratamiento para eliminar sus tatuajes

26 oct. 2024 - 08:15 hrs.

La influencer y exgimnasta, Valentina Roth, compartió a través de sus historias de Instagram los resultados momentáneos de un doloroso procedimiento estético al cual se está sometiendo con el objetivo de eliminar uno de sus tatuajes.

Durante el pasado miércoles 23 de octubre, Valentina publicó un video desde un centro especializado en este tipo de tratamientos. En el registro aparecía recostada sobre una camilla y usando unos lentes especiales para protegerse del láser.

Vale Roth revela que se está sometiendo a tratamiento para eliminar sus tatuajes

"Aquí estoy indefensa, voy en la cuarta sesión de borrado de tatuaje", partió diciendo mientras dejaba ver uno de sus brazos completamente tatuados. "Estaba mucho más negro, de hecho ha bajado harto", agregó.

Roth le consultó a la profesional que le estaba atendiendo respecto a cuántas sesiones más hacían falta, ante lo que la mujer respondió: "Por lo menos unas tres más para ir borrando y después terminar de borrar la sombrita que nos queda".

En otra post, Valentina mostró su brazo visiblemente enrojecido e inflamado, con el tatuaje parcialmente difuminado. Cabe destacar que el diseño cubría toda la parte frontal de su brazo, mientras que en el lado opuesto tiene un diseño más pequeño.

"¿Qué les puedo decir? No se hagan un tatuaje, se van a arrepentir, tienen que pensarlo muchísimo. Yo me quiero borrar toda la manga y después el otro año parto con las letras que tengo acá, que me hice como una Biblia", señaló tocándose la cara interna del brazo. Posteriormente, agregó que también se quiere quitar la cruz que tiene tatuada en su otro brazo.

