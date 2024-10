Carla Ballero habló sobre los crueles mensajes que recibe en redes sociales: "Me dicen drogadicta, negra, anoréxica"

24 oct. 2024 - 13:11 hrs.

La actriz y panelista de televisión, Carla Ballero, es una activa usuaria de Instagram, donde deja ver parte de su vida familiar y comparte sus rutinas de ejercicios. Sin embargo, esto la ha llevado a experimentar el lado más amargo de las redes sociales, ya que ha sido víctima de crueles ataques.

Recientemente, la comunicadora se refirió en el programa Sígueme a los comentarios que suele recibir en la plataforma. La mayoría son de personas que la critican por su aspecto y, según afirmó, le envían mensajes "muy fuertes".

Los crueles comentarios que recibe Carla Ballero en redes

En este contexto, la exchica "Morandé con Compañía" lamentó que muchos de estos mensajes proviene de parte de mujeres. "Independiente de eso, a mí me parece que las mujeres en general… Lo de 'sororidad' para mí no existe, lo he dicho muchas veces", aseveró.

La modelo transparentó que "yo recibo cosas en mi Instagram (…) la gente me escribe unas cosas en los comentarios, cuando los veo me dicen: 'estás con pasta base, pastera, drogadicta, negra, anoréxica’. Y lo que estoy hablando es lo que puedo decir".

Ballero señaló que cree que "opinar de otro tiene que ver desde la envidia, las inseguridades de uno mismo". En este sentido, enfatizó que para ella ha sido clave el amor propio, puesto que "cuando uno es seguro de sí mismo, da lo mismo lo que digan los demás".

"Yo creo que una como mujer tiene que amarse, y eso es un proceso súper complejo, unas lo logran, otras no lo logran. Cuando una se ama lo que te puedan decir hasta tus hijos, da lo mismo porque una es segura con lo que es. Más allá de tu físico, no por linda eres buena", indicó.

Finalmente, Carla hizo una sentida reflexión: "A quienes pretenden esperar, leer o escuchar algún buen comentario acerca de ustedes, eso se lo tiene que dar a sí mismo. Es uno quien se quiere, uno es quien se da amor. El resto, lo siento, pero no hay que esperar nada".

