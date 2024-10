Valentina Roth compartió importante decisión respecto a la crianza de su hija Antonia: "Como que me critican"

20 oct. 2024 - 16:15 hrs.

La influencer y exgimnasta, Valentina Roth, suele documentar cómo ha sido llevar su primera maternidad. Cabe recordar que junto a su pareja, el odontólogo Miguel de la Fuente, son padres de Antonia.

Como la pequeña ha ido creciendo, Vale le comentó a sus seguidores que tomó una importante decisión familiar con respecto al futuro de su hija.

"La Antonia entra al jardín mañana y no estoy para nada nerviosa, en serio. La Antonia se lleva muy bien con los niños y niñas, le gusta, yo lo veo cuando vamos a los juegos", partió señalando en una historia la exgimnasta.

Además, añadió que ayer fueron a ver el clásico universitario a la casa de unos amigos, quienes también eran padres de un niño pequeño.

"La cosa es que estuvieron jugando todo el rato y súper bien. Entonces les hace bien el jardín", complementó la influencer.

Eso sí, Valentina también señaló que ha recibido críticas con respecto a la decisión que tomaron sobre el futuro de Antonia.

"Le hace bien el jardín, obvio que si se enferman es parte del proceso, pero le hacen actividades súper choras, entonces yo quiero, porque me dicen 'hueo..., no tienes necesidad de llevarla al jardín, no sé por qué chu... estás haciendo eso', como que me critican", concluyó la exgimnasta.

Mira la historia que compartió Valentina Roth

