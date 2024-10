"La mejor decisión que tomé": Tomás González evalúa su primer año de casado con Juanes

20 oct. 2024 - 12:15 hrs.

El exgimnasta nacional, Tomás González, ganó diversas medallas en su carrera deportiva, siendo el oro que obtuvo en los Juegos Panamericanos de Lima 2019 una de las preseas más destacadas del retirado deportista.

Actualmente, González se encuentra retirado de su disciplina, pero se ha dedicado a participar en diferentes programas de televisión, mostrando otras de sus facetas. De hecho, prontamente se sumará a un espacio de cocina.

El exgimnasta también lanzó su autobiografía en el año 2023, titulada "Campeón: Lecciones, triunfos y caídas de un gimnasta olímpico", donde dio a conocer públicamente su homosexualidad. Además, en el mismo 2023, Tomás González contrajo matrimonio con Juanes, luego de que ambos llevaran 6 años de relación.

La historia de amor de Tomás González y Juanes

En conversación con FMDOS, el exdeportista entregó algunos detalles de su relación y cómo comenzó su historia de amor con Juanes.

Sobre el primer encuentro que tuvieron, el medallista de la gimnasia dijo que ocurrió "yendo a un cumpleaños de un amigo, como de invitados de un amigo a la casa de un cumpleañero y en el minuto menos pensado, ahí nos conocimos".

Por otro lado, y sobre su boda, Tomás González afirmó que "me casé a fines del año pasado, era una ceremonia súper íntima porque en general yo mi vida privada la reservo y no me gusta exponer mi vida privada. Es un tesoro que tengo y lo protejo mucho".

El exgimnasta pronto cumplirá un año de casado, por lo que se declaró feliz y tranquilo con esta nueva etapa de su vida.

"Me casé después de seis años de relación. Así que llevamos siete años de relación, vamos a cumplir nuestro primer aniversario de matrimonio, así que estamos súper contentos, felices, tranquilos. La verdad es que es la mejor decisión que tomé", concluyó González.

Todo sobre Tomás González