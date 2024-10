Vale Roth no pudo enviar a su hija su primer día de jardín: Este fue el nuevo contratiempo que afectó a la bailarina

16 oct. 2024 - 12:35 hrs.

Valentina Roth había organizado todo para que este miércoles 16 de octubre, Antonia, su pequeña hija con el odontólogo Miguel de la Fuente, asistiera a su primer día de jardín. Sin embargo, a último minuto los planes cambiaron.

La influencer, quien suele documentar su maternidad a través de su cuenta de Instagram, contó días atrás que tras una búsqueda exhaustiva logró dar con un establecimiento para que su retoña pasara algunas horas del día.

La razón por la que Vale Roth no pudo enviar a su hija a su primer día de jardín

Incluso, Roth y su pareja fueron convocados a su primera reunión de apoderados, la cual no resultó como esperaban. Al llegar, descubrieron que Antonia debía acompañarlos, pero ellos pensaron que tenían que ir solos.

Después de este inconveniente, que la bailarina tomó con humor, enfrentó a otro contratiempo. Mediante sus stories, durante la noche del martes explicó que no se sentía bien salud, lo que la llevó a tomar la decisión de no enviar a su hija al jardín.

"La Antonia mañana entraba al jardín, cierto, pero no va a entrar porque estoy así, yo quiero estar bien el primer día, estar ahí presente. Imagínense contagio a alguien, no sé. El lunes no más, si no hay ningún apuro", manifestó.

Posteriormente, indicó que desde el domingo estaba con molestias, principalmente al estómago, por lo que asoció sus síntomas con un virus: "Hay gente que está vomitando, otra que está con colitis (…) Yo llevo tres días así, pero ayer y hoy muy fuerte".

