Vale Roth se cansó de las críticas por cómo lleva su maternidad y lanzó dura advertencia: "De verdad la voy a bloquear"

Desde el nacimiento de su primera hija, Antonia, la exparticipante de programas juveniles y realities, Valentina Roth, ha compartido con sus seguidores de Instagram su rutina diaria junto a la pequeña, quien ya tiene poco más de un año de vida.

La influencer ha documentado cómo es su vida familiar junto a su retoña y su esposo, el odontólogo Miguel de la Fuente. Sin embargo, documentar su maternidad ha provocado que recurrentemente sea blanco de cuestionamientos.

La advertencia de Vale Roth a las seguidoras que la critican

Hace unos días, Valentina comentó que su primogénita iba a empezar a asistir a un jardín infantil. Solo eso bastó para que algunos internautas la criticaran, argumentando que "no tiene necesidad" de enviarla a este tipo de establecimiento.

Durante las últimas horas, la exgimnasta expuso una nueva situación que la tiene molesta y lanzó una fuerte advertencia. "La próxima que lea, que me mande un mensaje que [Antonia] se resfría porque anda a pie pelado, de verdad la voy a bloquear", partió diciendo.

Posteriormente, explicó que si bien la menor estaba resfriada, no fue esa la razón por la que enfermó. "Muy antiguamente era así, pero ya no, actualícense, de verdad lo digo de corazón: ¡no se resfrían por estar sin calcetines!".

"No lo digo yo, lo dicen de pediatras de hoy en día, después de muchísimos estudios. Los virus no entran por los pies, así que no pasan absolutamente nada, relájense", sentenció en el registro, sobre el cual agregó el texto "qué agote".

