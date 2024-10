El nuevo hobby deportivo de Kel Calderón tras convertirse en abogada: "Ayer asistí a mi primera clase"

23 oct. 2024 - 13:26 hrs.

Después de convertirse oficialmente en abogada y de participar en el Paris Fashion Week 2024, Kel Calderón contó a su más de 1.8 millones de seguidores de Instagram, que recientemente comenzó a practicar un nuevo hobby deportivo.

La hija mayor de Raquel Argandoña ha expresado en varias oportunidades que, a pesar de su ajetreada rutina como influencer, intenta mantener un estilo de vida saludable, por lo que suele hacer trekking, ciclismo e incluso ha participado en maratones.

El nuevo hobby deportivo de Kel Calderón tras convertirse en abogada

En abril pasado, Kel se refirió a este tema durante un evento comercial en el que participó. "Para mí el deporte es una actividad que no solo tiene que ver con mi cuerpo, sino que tiene que ver mucho más con mi mente", señaló a Página 7.

En ese entonces, la creadora de contenido confesó que no siempre encuentra la motivación necesaria para ejercitarse: "Que yo te diga que me levanto en la mañana y digo como 'oh, qué genial, voy a hacer deporte' sería una mentira. Como a todo el mundo, como a mucha gente, también me cuesta".

Asimismo, Kel reveló que ha practicado boxeo desde hace nueve años y que estaba incursionando en la equitación . "Ahora estoy como full entrenando, full tratando de aprender nuevas disciplinas", declaró.

Mediante sus stories, este martes, la influencer contó que ahora suma un nuevo deporte a su lista. "Ayer asistí a mi primera clase de polo y hoy no me puedo mover", escribió sobre una foto montada a caballo.

Cabe destacar que el polo es un deporte que se juega en equipos, en que cada jugador tiene un mazo con el que intentan llevar una pequeña pelota hacia la portería del rival, para así anotar goles.

