¿De qué murió Liam Payne?: Policía recibió llamado que alertaba sobre un hombre agresivo en hotel de Argentina

16 oct. 2024 - 19:31 hrs.

¿Qué pasó?

Conmoción ha causado la abrupta muerte a los 31 años del exintegrante de One Direction, Liam Payne, mientras se encontraba en un hotel del barrio de Palermo, en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Su fallecimiento ha causado impacto, sobre todo, por la forma en que ocurrió, lo que todavía debe ser esclarecido.

¿Cómo murió Liam Payne?

De acuerdo a medios trasandinos, el cantante inglés habría perdido la vida tras caer desde el tercer piso del hotel Casa Azul Palermo, ubicado en calle Costa Rica, en donde se estaba hospedando.

El diario argentino La Nación consignó que personal policial había acudido al lugar por un llamado al 911, en el que se informaba sobre un hombre agresivo, posiblemente bajo efectos de drogas y alcohol.

"Presentaba lesiones incompatibles con la vida"

La muerte del artista fue confirmada por el director del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), Alberto Crescenti, quien detalló que a las 17:04 horas, a través de un llamado al 911, "fuimos alertados de una persona que estaba en el patio interno del hotel CasaSur".

"A los minutos arribó un equipo de cercanía del SAME que comprobó el fallecimiento de este hombre que después nos enteramos de que era de un conjunto musical", consignó el medio Todo Noticias.

"Presentaba lesiones incompatibles con la vida producto de su caída”, agregó el médico. Por otro lado, sostuvo que "no hubo posibilidad de hacer nada", ante la mortal caída del ex One Direction.

Crescenti confirmó que se encuentran a la espera de los resultados que arroje la autopsia al cuerpo de Liam Payne, el que, según el análisis preliminar, presentaba una "fractura de base de cráneo. Lesiones gravísimas".

¿Qué hacía Liam Payne en Argentina?

De acuerdo a medios argentinos, el cantante se encontraba en el país tras el show que ofreció hace dos semanas Niall Horan, otro exintegrante de la banda, como parte de un tour que también lo trajo a Chile.

Payne habría viajado a Buenos Aires para acompañar a Horan en el concierto. En un video que en este entonces se viralizó en redes sociales, se podía ver a Liam disfrutando del espectáculo e interactuando con todas las personas que se encontraban a su alrededor.