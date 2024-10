Cindy Nahuelcoy revela por qué decidió unirse a Onfayer: "Me gustaría dar el salto"

16 oct. 2024 - 17:40 hrs.

La árbitra Cindy Nahuelcoy, quien se encuentra retirada de las canchas por una sanción que le impuso la Comisión Nacional de Árbitros, decidió hace algunas semanas sumarse a una plataforma en la que vende contenido para adultos.

En dicha plataforma, Nahuelcoy cobra 20 dólares al mes a los internautas que deseen ver otra faceta de la mujer, con registros que ella misma se ha encargado de producir en conjunto con la página con la que firmó el contrato, Onfayer.

¿Por qué Cindy Nahuelcoy se unió a Onfayer?

En conversación con Meganoticias, la árbitra reconoció que "hace rato" deseaba sumarse a una plataforma de venta de contenido para adultos, sin embargo, por "vergüenza" no se había atrevido a hacerlo. Onfayer le ofreció, en el contrato, fotografías y trabajo audiovisual profesional, algo en lo que ella no se manejaba.

"Ha sido una buena experiencia. La primera sesión me daba vergüenza, la segunda ya se me olvidó. La verdad es que me entregué a las fotos y hay unas muy, muy lindas", señaló sobre este trabajo, que complementa a su rol como dueña de botillería.

De hecho, uno de sus anhelos con los ingresos que está recibiendo gracias a Onfayer es lograr ahorrar dinero para poder seguir ligada al mundo de los licores, pero desde otra perspectiva aún más grande, sin la venta directa al consumidor final.

"Los horarios son súper desgastantes. Abro a las 12, cierro a la 1 de la mañana. El fin de semana cierro a las 3 de la mañana, entonces me gustaría dar el salto y quizás, en unos años más, tener una distribuidora de licores, (y así) el horario sería diferente. Es por esa razón que yo decidí entrar a esta plataforma", cerró.

