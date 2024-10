La Rancherita reveló la romántica propuesta que le hizo Arturo Vidal mientras fueron pololos: "Estaba enamorada"

16 oct. 2024 - 15:39 hrs.

En la época en la que Arturo Vidal era una joven promesa de fútbol, mantuvo un fugaz romance con la cantante Carolina Molina, más conocida como "La Rancherita", antes de que contrajera matrimonio con María Teresa Matus.

Recientemente, Molina fue invitada al programa "Al Piano con Lucho", donde conversó con Luis Jara sobre su trayectoria musical y las polémicas que ha protagonizado desde que debutó en televisión. En este contexto, recordó su mediática relación con el "King".

La exchica "Mekano" manifestó que ha sido víctima de prejuicios y que algunas personas han malentendido "cuáles son realmente mis anhelos". "Siempre estoy trabajando en la música. Nunca he tenido ningún otro objetivo", afirmó.

En ese momento, comentó que "alguna vez tuve un objetivo y una invitación de irme a Alemania, olvidándome de mis sueños, persiguiendo el amor y no lo hice. Entonces, para mí la prioridad siempre ha sido la música, pero desgraciadamente al medio le interesa mostrar otras cosas".

Los motivos del quiebre entre La Rancherita y Arturo Vidal

La cantante se refería a la romántica propuesta que le hizo Arturo hace casi dos décadas, cuando fue fichado por el Bayer Leverkusen. "Él fue como a pedir mi mano, por decirlo así, a Quillota, con mi papá y mi mamá para llevarme a Alemania", aseveró Carolina.

"Él nunca había pololeado, por lo que yo sabía, fui su primera polola. Iba casi que a pedir la mano para que me fuera con él. Yo dije que sí, o sea, estaba súper encantada, de verdad, estaba enamorada", rememoró.

Sin embargo, la idea no prosperó, ya que el jugador de Colo Colo no estaba de acuerdo con que su pareja de ese entonces continuara con su carrera artística en Europa. "Ella, no tiene para qué seguir haciendo esas payasadas", le habría dicho Vidal a la madre de "La Rancherita".

Respecto al quiebre, Carolina destacó que la falta de apoyo del futbolista en sus proyectos musicales la fue desencantando, pero eso no fue todo. "Después vinieron todos los celos, y las chicas del team koala que se le colgaban, y las tentaciones para él, entonces fue como 'ay, no'", y así terminó la relación", indicó.

