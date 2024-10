Florencia Araneda reveló una de las dificultades que ha tenido viviendo sola: "Generalmente me sale mal"

16 oct. 2024 - 13:23 hrs.

Florencia Araneda dentro de los próximos días cumplirá tres meses viviendo sola en Chile. La hija de Rafael Araneda y Marcela Vacarezza decidió dejar el nido familiar que sus padres formaron en Miami, para radicarse en nuestro país y comenzar su carrera como influencer.

Una decisión que ha tenido sus dificultades, reconoció en conversación con Meganoticias.cl, detallando qué ha sido lo más difícil de haber dejado de vivir con sus progenitores, quienes se fueron a Estados Unidos hace cuatro años debido a proyecciones laborales del animador.

Las dificultades de Florencia Araneda

De partida, Florencia reconoció que una de las cosas que más le ha costado lidiar ha sido la distancia con sus padres, aunque se ha apoyado de la tecnología para poder estar siempre conectada junto a ellos cada vez que lo estime conveniente.

"Yo sé que cuando lo necesite los puedo llamar. Además, tengo una tía súper cercana que vive acá arriba mío, entonces también tengo familia súper cerca", señaló, revelando el apoyo que ha recibido estas semanas de parte de otros familiares.

"Ha sido una muy buena decisión", señaló sobre el venirse a vivir sola, aunque confesó que algo que sí le ha costado mucho es prepararse comida. "No le pego nada (a la cocina). Llevo comiendo, yo creo que como dos meses, pan con huevo al almuerzo, pan con huevo en la noche", reconoció.

Si bien se ha cocinado platillos algo más elaborados, esto es algo que no realiza muy a menudo debido a que los resultados, la mayoría de las veces, no son los deseados. "Hay días que me pongo a intentar un poco, pero trato de no inventar mucho porque generalmente me sale mal. Entonces trato de irme a la segura con lo básico", sentenció.

Sin embargo, algo que sí se le da con facilidad es el aseo de su departamento. "Soy maniática, así que eso hago todos los días, apenas tengo un rato, ando limpiando todo el día, ahora entiendo a mi mamá porque también es así con el orden", finalizó.

