Muere exintegrante de One Direction Liam Payne a los 31 años

16 oct. 2024 - 18:28 hrs.

¿Qué pasó?

La tarde de este miércoles medios argentinos informaron la muerte de exintegrante de One Direction, Liam Payne. De acuerdo a Clarín, el cantante de 31 años habría caído desde el tercer piso de un hotel en Buenos Aires.

Cabe mencionar que el compositor y cantante se encontraba alojado en el hotel Casa Azul Palermo, ubicado en calle Costa Rica de la ciudad trasandina. Según señaló el citado medio, la Policía de la Ciudad acudió al domicilio donde se encontraba Payne en horas de la tarde de este miércoles, tras recibir un llamado al 911, de una persona que reportó acerca de "un hombre agresivo que podría estar bajo efectos de drogas o alcohol".

"Presentaba lesiones incompatibles con la vida"

Alberto Crescenti, director del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), detalló que a las 17:04 horas, a través de un llamado al 911, "fuimos alertados de una persona que estaba en el patio interno del hotel CasaSur. A los minutos arribó un equipo de cercanía del SAME que comprobó el fallecimiento de este hombre que después nos enteramos de que era de un conjunto musical", consignó el medio TN.

Crescenti detalló que el músico "presentaba lesiones incompatibles con la vida producto de su caída”" y también sostuvo que "no hubo posibilidad de hacer nada", ante la mortal caída del ex One Direction.

Liam Payne (AFP)

Crescenti confirmó que se encuentran a la espera de los resultados que arroje la autopsia al cuerpo de Liam Payne, cuyo cuerpo habría presentado una "fractura de base de cráneo. Lesiones gravísimas".

Liam Payne obtuvo un ascenso al estrellato tras su paso en el programa de talento The Factor X en 2010, luego surgió el famoso grupo One Direction, con el cual alcanzó fama mundial junto a reconocidos cantantes como Harry Styles, Zayn Malik, Niall Horan y Louis Tomlinson.