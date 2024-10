"Estoy súper adolorida": Titi Magrini se sometió a una mastopexia para reconstruir sus senos

09 oct. 2024 - 17:22 hrs.

Tiffany "Titi" Magrini, influencer y esposa del bailarín Iván Cabrera, tuvo que someterse a una mastopexia debido a que uno de sus implantes mamarios, que tenía hace ya 13 años, desarrolló fibrosis. La mujer de 34 años aprovechó el pabellón para realizarse una liposucción abdominal.

Una mastopexia es un procedimiento en el que el seno es levantado para mejorar su forma. "Estoy súper adolorida y eso que yo tengo harta tolerancia, pero vamos bien, estoy con hartos analgésicos. Me tenía que hacer una reconstrucción mamaria desde hace unos seis meses, cuando me hice una ecografía y vi que tenía mal un implante mamario", dijo la venezolana a Las Últimas Noticias (LUN).

La operación de Titi Magrini

En concreto, el implante de Titi se había adherido al "bolsillo" del seno en donde va la sustancia que aumenta el volumen de esta parte del cuerpo, desarrollando una fibrosis, que en resumidas cuentas es un tejido que se produce en exceso en los órganos.

"Todo salió súper bien y aproveché de hacerme una pequeña liposucción abdominal, para aprovechar el pabellón. En esta mastopexia me cambié los implantes también, me sacaron tejido mamario y piel, es como si me hicieran unas pechugas nuevas", aseveró.

Quien la ha estado ayudando en este proceso es su madre, ya que Iván Cabrera se encuentra encerrado en un reality. "Ella me está ayudando con los niños, viéndolos, llevándolos al colegio, haciendo todas esas cosas que hago normalmente", detalló.

Y es que en paralelo, Magrini está preparando la apertura de un local de comida y está supervisando lo que será la próxima academia de baile de Iván, en Huechuraba. "Es harta pega, pero antes ya tuve una peluquería y un local de sushi, entonces sé de los trámites", acotó.

