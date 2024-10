"Se parece a la madre de tus hijos": Fans de Raúl Peralta comparan a su nueva novia con Lisandra Silva

09 oct. 2024 - 15:21 hrs.

Raúl Peralta encontró nuevamente el amor. El bailarín se encuentra de lo más feliz con una bailarina rusa llamada Alesenka Lesenka, con quien por estos días disfruta de unos días de vacaciones en Egipto, gozando de las altas temperaturas.

Durante la mañana de este miércoles 9 de octubre, Raúl subió una galería de registros a sus redes sociales en donde aparece acompañado de Alesenka durante estos días de vacaciones que tuvieron, los cuales, según la descripción, habrían llegado a su fin.

Esto porque, en ruso, Raúl escribió, "¿cuándo te volveré a ver?", junto a un emoji de un corazón rojo y una banda adhesiva que se utiliza para las heridas. Lejos de obtener dicha respuesta, el posteo recibió inesperados comentarios de parte de sus seguidores.

Los mensajes de parte de sus fans solo repararon en el parecido que aseguran, tiene Alesenka con Lisandra Silva, la expareja de Raúl, con quien anunció su término durante este 2024, tras cerca de cinco años de relación que en un momento, incluso, llegó a tener planes de matrimonio.

"Es igual a Lisandra", "igual se parece a Lis...", "increíble el clon que se buscó de Lisandra", "no entiendo por qué se separan de la mamá de sus hijos y luego andan con una que se parece a la ex", "se parece a Lisandra", "qué linda tu novia, se parece a la madre de tus hijos", son algunos de los comentarios que no han sido replicados por Raúl.