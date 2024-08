"He sacado lo mejor de ese momento": Carla Jara cuenta por qué decidió exponer la infidelidad de Kaminski

29 ag. 2024 - 00:00 hrs.

¿Qué pasó?

La actriz e infleuncer, Carla Jara, decidió abordar el mediático fin de su relación amorosa con el periodista Francisco Kaminski, con quien tiene un hijo en común.

Luego de saberse de la infidelidad de su expareja con Camila Andrade, reveló el motivo del porqué decidió exponer este hecho en los medios de comunicación.

¿Qué dijo Carla?

Carla Jara participó como invitada en el podcast “Dale Color!” y habló con Eugenia Lemos de diferentes temas. La exchica Mekano se mostró bastante superada y sostuvo que el destino de las personas está marcado desde antes y que todo en la vida pasa por algo.

“Creo que una tiene el destino súper marcado, creo que la vida, el universo o Dios, quién quiera que sea, sabe perfecto que es lo que va a pasar en tu vida, creo que era lo que tenía que pasar. Todo pasa por algo mejor y eso hay que tenerlo súper claro, porque cuando uno está en medio de la tormenta no lo entiende”, dijo.

Exposición de la infidelidad

“Sin embargo, cuando logras pisar tierra de nuevo y entender y aceptar lo que está sucediendo, se te abren los caminos y empiezas con otra energía a vibrar alto (…) agradezco siempre todo lo que pasa en mi vida. He tenido momentos súper duros, súper difíciles, sin embargo, agradezco porque de eso he aprendido, he crecido, he sacado lo mejor de ese momento”, señaló.

Explicó que ella quiso sacar todo este tema a la luz pública porque se estaban diciendo muchas mentiras al respecto, por lo que vio la necesidad de aclarar todo.

Cabe recordar que ella está en una romántica y pasional relación con nada menos que con el comediante nacional, Diego Urrutia.

