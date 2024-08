Carla Jara reveló por qué no entró a ningún reality pese a recibir varias ofertas

08 ag. 2024 - 13:25 hrs.

Este 2024, Carla Jara vivió un verdadero renacer de su carrera mediática, tras vivir la bullada separación con Francisco Kaminski, a quien acusó de haberle sido infiel con quien es su actual pareja, la ex Miss Chile, Camila Andrade.

Su gran exposición le valió un contrato con un canal de televisión, y una gran cantidad de ofertas, tanto de programas como de realitys, por lo que Jara, literalmente, gozó de como pocas personas, elegir el lugar donde quería trabajar.

¿Por qué no quiso entrar a un reality?

En su más reciente edición del pódcast, "Entre amigas y copas", Carla Jara reveló el verdadero motivo por el cual no ingresó a un reality, pese a que la carta oferta que le hicieron llegar desde los canales le daban varias ventajas por sobre otros participantes.

Todo se dio luego que una fan criticara tanto a Carla como su ex, Francisco, por la exposición que tuvo su separación, asegurando que los dos se están mirando "su propio ombligo" y olvidan a Mariano, el hijo de ambos.

Carla Jara y su hijo

A dicho cuestionamiento, Carla aseveró que su prioridad es su hijo. "Quiero dejar esta hue… clara, porque si no, te juro que me hubiera ido por todos los millones que me ofrecían en Gran Hermano, con todo lo que me decían, como ‘vamos a llevar a tu hijo’, ‘vamos a hacer esto’, y yo dije que no", indicó.

Luego agregó que rechazó otras suculentas ofertas laborales de televisión debido a que la alejaban del día a día con su hijo, quien ya tiene 10 años y vive con ella. Jara expresó que no quería dejar de compartir diariamente con su retoño.

"Preferí estar con mi hijo, no fui al otro reality, no fui al programa de cocineros, no hice nada porque para mí la prioridad es mi hijo y así todos los días me levanto para llevarlo al colegio, lo voy a buscar al colegio, lo llevo al fútbol y hago todo lo que tengo que hacer", señaló.

"Mi hijo es mi prioridad hoy y siempre, he dicho, fin", sentenció, echando por tierra la crítica que le hizo la mujer sobre su mediática separación, enfatizando en el rol de madre que ha querido desempeñar.

