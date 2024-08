"No es mi amiga y nunca lo será": La fuerte revelación de Pamela Díaz sobre Daniela Aránguiz

14 ag. 2024 - 10:25 hrs.

Pamela Díaz y Daniela Aránguiz parecían haber sepultado la enemistad que tuvieron en la época dorada de la farándula. Sin embargo, la "Fiera" insinuó recientemente que su relación actual no es tan cercana como muchos creían.

Durante su paso por un reality show, la panelista de televisión mantuvo una conversación con Daniela Colett, la exesposa de Eduardo Vargas, que mantuvo un romance en el encierro con Luis Mateucci, justo después de que el argentino terminara su relación con la exchica "Mekano".

Pamela Díaz/Instagram

"No es mi amiga y nunca lo será"

La interacción se dio luego de que Colett se enfrascara en una discusión con Pangal Andrade. "Si me quieres decir algo como hombre, me lo dices en la cara. Te gané y no aceptas que una mujer te haya ganado", expresó molesta", manifestó la brasileña.

"Lo que me molesta de él es que habla cosas de los demás, pero hace lo mismo", agregó. El deportista extremo, por su parte, se defendió diciendo que Daniela "me ha dicho machista, me ha dicho poco hombre".

Para apaciguar los ánimos, Pamela intervino y cambió el tema, preguntándole a Daniela sobre su vínculo con Mateucci, específicamente desde cuándo están juntos. Ella respondió que desde que El Poeta (otro compañero) se fue.

Daniela Colett y Luis Mateucci

Acto seguido, le consultó si estaba enamorada y si creía que iban a seguir juntos afuera. Ante esto, Colett afirmó que "me gusta, pero enamorada, no… No sé, pero siempre fuimos claros con las cosas. Siempre estuve al tanto de todo lo que pasó".

Luego de que Pamela le asegurara que hay cosas que ella desconoce, Daniela respondió: "Bueno, te voy a decir las cosas, ya que defiendes tanto a la otra parte…", refiriéndose a la ex del "Mago".

"No, no defiendo a nadie. La Daniela Aránguiz no es mi amiga y nunca lo va a ser. Te lo digo en tu cara. Pero creo que en seis meses no vas a tener esa opinión. No te enamores, eres bastante inteligente", lanzó Pamela.

Posteriormente, Díaz contó en un programa que tras ver estas declaraciones en pantalla, Aránguiz la llamó molesta y manifestó que pronto se pondría en contacto con ella para aclarar lo ocurrido. "Quiero pedir disculpas públicas a Daniela, que está muy enojada conmigo", expresó.

