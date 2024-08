"No seas sinvergüenza y págame": Daniela Aránguiz cobró millonaria deuda a Luis Mateucci en televisión

13 ag. 2024 - 14:16 hrs.

Daniela Aránguiz está envuelta en una nueva polémica. Esta vez, no tiene que ver con Jorge Valdivia, sino que con Luis Mateucci, con quien protagonizó un intenso romance tras separarse y que no terminó en los mejores términos.

Recordemos que la ruptura ocurrió hace ya algunos meses, luego que él la llamara desde el reality en el que está encerrado en Perú, para cortar con ella. Poco después empezó una relación con su compañera de encierro, la brasileña Daniela Collet.

Luis Mateucci y Dani Aránguiz/ Instagram

Poco después, Aránguiz dio a conocer una deuda que el argentino mantenía con ella, puesto que mientras estuvieron juntos, los dos pasaron la noche del Año Nuevo 2024 en Brasil. Un viaje que Daniela habría pagado en su totalidad tras acordar que él le devolvería la mitad, sin embargo, hasta ahora eso no ha ocurrido.

"No seas sin vergüenza y págame"

La panelista de farándula se refirió este tema en el programa en el que trabaja, donde reveló otro préstamo que le hizo a Mateucci hace un año, cuando viajaron a Argentina, el cual asciende a cerca de un millón de pesos chilenos.

"Llevé mil dólares que cambié por peso argentino... al final no ocupé los pesos y cuando nos veníamos, Luis me dice 'che por qué no se lo pasas a mi hermano y él te deposita'", contó Aránguiz, quien lamentó que el dinero nunca llegó a su cuenta bancaria.

Daniela Aránguiz/Instagram

"Pasó el tiempo, terminamos, le mando un mensaje 'Luis, necesito que me pagues mi plata’ y me bloqueó. Lo llamó mi hermano, lo bloqueó, y bloquea a todo el mundo. Incluso tengo el audio del hermano, que me dice que Luis tiene la plata... hay otra situación que me quedó debiendo plata", continuó.

Luis Mateucci/Instagram

Respecto a las vacaciones en Brasil, Daniela relató que "cuando estábamos en el reality nos íbamos a pasar vacaciones a Río. Me dice págalo tú, cuando salga del reality te lo pago. Después Luis salió del reality y se hizo el tonto".

"Yo en el reality le dije, 'no te voy a cobrar mi parte, pero no tengo por qué estar invitándote… sé digno y machito, y págame tu mitad, y el millón que me tiene tu hermano'", detalló la influencer la exchica "Mekano"

Finalmente, la figura televisiva se dirigió directamente hacia el chico reality: "Luis Mateucci, no seas sin vergüenza y págame. Te estoy cobrando algo que es mío".

