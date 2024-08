"Si publicara un video que tengo, te destruiría": La advertencia de Dani Aránguiz a Jorge Valdivia tras foto con Maite

07 ag. 2024 - 09:22 hrs.

Daniela Aránguiz y Jorge Valdivia siguen enfrentados. La exchica "Mekano" y el otrora futbolista dieron a conocer su separación a mediados de 2022, sin embargo, la relación entre ambos sigue siendo tensa y conflictiva.

Ahora, la panelista de farándula se tomó unos minutos en el programa "Sígueme", para mandarle un directo mensaje al "Mago", quien el pasado lunes compartió en redes sociales una foto junto a su hijo y su nueva pareja, Maite Orsini.

"Si publicara un video que tengo, te destruiría"

Lo anterior habría generado gran molestia en Daniela, y es que además, en esa publicación que después fue eliminada, Jorge respondió a algunos usuarios en la sección de comentarios con referencias a su exesposa.

"¿Hasta cuándo me provoca? ¿Hasta cuándo me sacas de quicio? ¿Hasta cuándo haces cosas para que yo le responda? Yo no quiero responderte más. No quiero esta guerra que llevamos durante dos años, no la quiero más", manifestó Aránguiz.

Asimismo, le hizo un par de exigencias a Jorge: "No quiero hablar de ti. No comentes cosas que yo escribo sobre otras personas como si fueran para ti. No quiero que me sigas provocando con fotos que sabes que a mí me van a molestar".

"Jorge, tú dices que yo te he hecho mucho daño, que te he hecho sufrir, que te he expuesto, créeme que no te he expuesto todo lo que debería haberte expuesto, todo lo que tú me expusiste durante 20 años de mi vida. Si tú eres feliz, sé feliz", continuó.

Aránguiz volvió a la carga y acusó al comentarista deportivo de ser una persona "narcisista": "Necesitar que yo te conteste para tú sentirte como válido. No quiero más esto. Deja de provocarme, de escribir cosas, de contestarle a la gente que te escribe en tu muro sobre mí".

Posteriormente, la influencer se refirió a la publicación que hizo Valdivia y a los mensajes que escribió en su contra. "Yo creo que ayer (lunes) él pasó los límites y habló de lo que yo no hablo y de lo que para mí es intocable", aseveró.

"No me voy a referir a eso porque no quiero hacer más daño. Creo que nosotros dos nos hemos hecho mucho daño y le hemos hecho daño a muchas personas que no deberían haber sufrido el daño. Pero ya llegué a un acuerdo que no iba a hablar más", sostuvo.

Al final de sus declaraciones, Daniela lanzó una dura advertencia al exdeportista, dejando entrever que sus acciones podrían tener posibles implicancias: "No quiero que me busques el odio porque si yo publicara un solo video que tengo aquí, te destruiría. Y no es mi idea porque no quiero destruir a los que todavía te aman".

