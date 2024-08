"Los silencios pesan como las piedras": El enigmático mensaje de Dani Aránguiz tras lío judicial con Maite Orsini

06 ag. 2024 - 15:18 hrs.

Una intensa semana es la que ha tenido Daniela Aránguiz, quien durante el jueves pasado se enfrentó en tribunales con Maite Orsini, tras la querella que la diputada interpuso en su contra por "injurias graves por escrito y con publicidad".

Esa instancia judicial tuvo como resultado un acuerdo entre ambas partes que implica que la exchica "Mekano" no pueda hablar públicamente de Orsini, la actual pareja de su exmarido Jorge "Mago" Valdivia, en un plazo de dos años.

Cabe destacar, que Agustina, la hija mayor del fallido matrimonio, iba a testificar a favor de su madre, sin embargo, esto finalmente no ocurrió. Al respecto, Aránguiz declaró "si el precio de proteger a mi hija es callarme, lo voy a hacer y no me arrepiento… Pero quiero dejar en claro, 'miedo, solo le tengo a Dios'".

El enigmático mensaje de Daniela Aránguiz

Lo cierto es que este mediático conflicto entre Aránguiz y Valdivia no parece terminar aún. Durante el lunes, el exfutbolista compartió a través de su cuenta de Instagram una fotografía con su hijo, Jorgito, y Maite Orsini.

A los usuarios les llamó la atención que no estuviera Agustina y se lo hicieron saber en la sección de comentarios. El comentarista deportivo respondió que "algún día no será más manipulada y podrá venir también".

Posteriormente, reaccionó al mensaje de una seguidora que lo defendió de las críticas, mencionando a Aránguiz: "porque ella es chucheta, la clave está en ser chucheta, 'chiquillas saben que soy chucheta, atropellé a alguien, pero ustedes saben que soy chucheta".

Por su parte, la exchica "Mekano" compartió vía stories un enigmático mensaje, que podría interpretarse como una reflexión sobre el complejo vínculo que hoy tiene con el padre de sus dos hijos.

"Encuentra siempre la valentía para hablar y las ganas de aclarar. Porque los silencios pesan como las piedras y las piedras se vuelven muros y los muros, finalmente, separan", reza el texto.

