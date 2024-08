"Se ve muy rara": La respuesta de Marcela Vacarezza a seguidora que le dejó particular mensaje en una foto

06 ag. 2024 - 11:20 hrs.

Marcela Vacarezza estuvo de visita en Chile, acompañando a su hija Florencia, quien decidió dejar el nido familiar en Miami, Estados Unidos, y volver a vivir en Santiago, donde por ahora se encuentra arrendando un departamento.

Mientras la influencer de 20 años se instalaba en su nueva residencia, la presentadora de televisión se encontraba en tierras nacionales, aprovechó la instancia para visitar a sus amistades y compartió una fotografía a través de su Instagram.

Marcela Vacarezza y su hija Florencia/Instagram

"Se ve muy rara"

En la publicación, la exmodelo aparece junto a la reconocida pareja del espectáculo, Diana Bolocco y Cristián Sánchez, y al hijo de la animadora, Pedro Cisternas, quien, cabe recordar, mantuvo una relación con su hija Florencia.

"Qué lindo haberlos visto! Los quiero mucho, queridos amigos!!", escribió Vacarezza en el post. Sin embargo, además de sus acompañantes, otro detalle llamó la atención de sus seguidores, quienes no dudaron en dejar comentarios al respecto.

Marcela Vacarezza en Chile/Instagram

Resulta que los usuarios destacaron que la pose de Marcela, quien aparece levemente inclinada hacia delante, la hacía parecer extraña. "Qué rara se ve Marcela, ¿su cabeza es una foto? Se ve muy, pero muy rara", decía uno de los mensajes.

La psicóloga de profesión se tomó esta situación con humor y decidió responder a la mujer que le escribió: "estoy hacia adelante". De esta forma, sugirió que se trata un efecto visual y no de algún tipo de retoque fotográfico.

Respuesta de Marcela Vacarezza

Marcela Vacarezza sobre el retorno de Florencia

Durante su paso por Chile, Vacarezza conversó con un programa de televisión sobre la decisión que tomó Florencia: "Yo la entiendo, a mí me da una pena tremenda y me la voy a llorar todo el día domingo (ayer), cuando me vaya, pero a la Florencia yo la entiendo".

Asimismo, explicó que en Miami la joven "no lo pasó mal, tiene súper buen grupo de amigos y lo intentó, pero siente que su corazón pertenece a Chile. Siente que su vida está acá, sus amigas de la vida".

Según la comunicadora, la estudiante ya le había planteado que deseaba volver a Chile: "Yo siempre supe que ella quería, porque siempre me decía, 'mamá, estoy bien acá en Miami, estoy feliz, pero no me veo viviendo acá, no me veo trabajando acá, no me veo encontrando pareja acá'".

