"Me ha ido demasiado bien": Faloon confirma millonarias ganancias en página de contenido para adultos

Hace ya varias semanas, Faloon Larraguibel debutó en la plataforma de contenido para adultos, Onfayer, en la cual se encuentra vendiendo fotos y videos de ella en poca ropa, a personas que deben suscribirse de forma mensual para acceder a estos registros.

Cuando habían pasado menos de 14 días desde de su registro en la web, se conoció que Faloon tendría ganancias millonarias que ascendían a números con, al menos, seis ceros. Según el medio La Hora, la rubia oriunda de Melipilla, región Metropolitana, recaudó más de $8 millones.

Un monto que fue parcialmente confirmado por Larraguibel, quien en un programa de Canal 13 indicó cuánto dinero es el que ha ganado desde que se sumó a Onfayer, sin decir explícitamente la cifra de dinero que ha entrado a su cuenta corriente.

"Estoy pasando un muy buen momento y tengo que aprovechar esto. Además en mis redes nunca mostré esta faceta mía, siempre salía muy normal, muy familiar, muy mamá. Incluso cuando gané la Vedetón me decían que debería mostrarme más sensual, nunca fui de subir fotos en el espejo tampoco", señaló de entrada.

Sobre su contenido, agregó que, las imágenes que sube a Onfayer son fotos "mucho más sensuales que lo que muestro en mis redes sociales. Además me he encargado de que sean fotos súper profesionales, con un equipo de fotografía, con outfit especiales".

Dentro del programa le consultaron si es que la cifra que lleva recaudada, además de tener 6 ceros, también, antes de aquel numero tiene dos cifras. Es decir, si ha ganado más de 10 millones de pesos, información que ella confirmó.

"Me ha ido demasiado bien. Pero vamos a ir de a poquito, voy recién en mi segunda sesión", aseveró. Asimismo, no descartó que en adelante suba la apuesta y comience a subir fotos con menos ropa, ya que por ahora solo lo hace con lencería.

"Ahora digo que no me tomaría (fotos de desnudo total), pero todo puede pasar, porque antes yo jamás me habría tomado fotos sensuales tampoco", concluyó, dejando en el aire la posibilidad de que pose frente a las cámaras sin nada puesto.

