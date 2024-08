"No te da vergüenza, pastel": Kaminski estalla contra seguidores que lo criticaron por subir fotos con Camila Andrade

13 ag. 2024 - 11:22 hrs.

Desde hace varias semanas que Francisco Kaminski y Camila Andrade se encuentran separados. Mientras el locutor radial está en Chile, su pareja se encuentra participando en un reality show cuya casa estudio está emplazada en Buenos Aires, Argentina.

Fue a mediados de julio que la ex Miss Mundo Chile ingresó a la competencia. En ese entonces, manifestó que su objetivo era que el público la conociera mejor tras el polémico triángulo amoroso que protagonizó, ya que recordemos, fue la tercera en discordia entre Kaminski y su exesposa, Carla Jara.

Francisco Kaminski y Camila Andrade/Instagram

Lo cierto es que la modelo se ha ganado poco a poco el cariño del público, por lo que todo parece indicar que su estadía en el programa se extenderá. En este contexto, Kaminski ha manifestado públicamente que la echa de menos.

Recientemente, el presentador de televisión compartió una publicación en su feed de Instagram, donde le dedicó un cariñoso mensaje a Andrade, adjuntando una serie de fotografías de ambos: "Te extraño también mi amor. Te amo".

"No te da vergüenza, pastel"

Sin embargo, el post generó una ola de reacciones divididas, puesto que mientras algunos usuarios le dejaron mensajes de apoyo, otros lo cuestionaron. Lejos de ignorarlos, el comunicador respondió bastante molesto.

"No te da vergüenza, pastel", lanzó una seguidora, ante lo que Kaminski contestó: "No, y a usted ¿no le da vergüenza meterse en la vida de otra persona?". Otra persona le escribió ¿y a tu hijo no lo extrañas?. A lo que el locutor replicó: "No, porque estoy con él".

"La Camila siempre será la patas negras, independiente de lo que haga la Carlita", comentó una mujer. Nuevamente Francisco contestó tajante: "¡Éntrese señora Alicia! Éntrese".

Respuestas de Francisco Kaminski

Cabe destacar, que durante los últimos días, Camila Andrade se ha mostrado muy cercana con un compañero de encierro, el español Miguel Martínez. Esto ha generado rumores de un posible romance, una situación que los usuarios le han enrostrado a Kaminski.

