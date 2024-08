Se alejó de la actuación: Así luce el niño potagonista de Stuart Little a 25 años de su estreno

13 ag. 2024 - 08:10 hrs.

A finales de la década de los '90, Jonathan Lipnicki conquistó el corazón de miles de personas con sus tiernas actuaciones en películas como "Jerry Maguire" y "Stuart Little". Su carisma y talento como actor infantil lo llevaron a convertirse en una de las estrellas jóvenes más queridas de la época.

La historia del ratoncito blanco que es adoptado por una familia inglesa marcó a toda una generación. Si bien el personaje principal en la trama era el roedor, el hermano de este, George Little, interpretado por Jonathan, se lució en el film.

Jonathan Lipnicki en "Stuart Little"

Su carrera actoral

Con tan solo nueve años, Lipnicki destacó por su impecable actuación en la cinta. Pero no solo se quedó con su trabajo en esta icónica película y en su secuela lanzada en 2002; el actor continuó su carrera en el mundo del espectáculo durante varios años.

Ya entrando en la preadolescencia, participó en "When Zachary Beaver Came to Town" en 2003; después, en 2005 dio vida a Tom Saltine en "The L.A. Riot Spectacular". Posteriormente actuó en "For the Love of Money" en 2011 y "Tag" en 2012.

Sus últimas apariciones en el mundo del cine las tuvo en 2019 con "Date", del director Scott Rodgers, y ese mismo año participó del capítulo 4 de la tercera temporada de la serie de médicos "The Resident".

¿Por qué se alejó de la actuación?

Sin embargo, después se alejó de la actuación. En diálogo con Variety, en 2022, Lipnicki señaló que el hecho de crecer no fue la razón principal por la que puso en pausa su carrera, sino que se debió a que no consideraba que fuese un actor lo suficientemente bueno.

"Soy sincero al respecto y fue porque no era un muy buen actor en un momento dado. Porque lo bueno de ser joven, un niño, es que existe ese agradable asombro infantil inherente. Y por eso muchos niños que ves tienen mucho talento (…). Para mí, pasé de hacer lo natural a intentar ser como mis actores favoritos", explicó.

En una entrevista de 2023, Jonathan Lipnicki compartió que estaba enfocado en su trabajo como productor en la compañía Buffalo 8, donde su rol consiste en identificar oportunidades de narración y reunir talentos de primer nivel, aprovechando sus amplias conexiones en la industria cinematográfica, desde estudios de Hollywood hasta el cine independiente.

Así luce Jonathan Lipnicki

