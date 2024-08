Jorge Zabaleta explicó sus razones para volver al gimnasio después de los 50 años

12 ag. 2024 - 17:15 hrs.

El actor Jorge Zabaleta, de actuales 54 años, hizo un compromiso consigo mismo: mejorar su condición física. Por lo anterior, decidió inscribirse en un gimnasio al cual asiste en tres ocasiones, los lunes, miércoles y viernes, realizando tanto cardio como entrenamiento de fuerza.

"Estoy a full y supermotivado porque mi cuerpo ha cambiado muchísimo en los últimos años. El cuerpo se deteriora rápido, lo mío después de los 50 fue brutal, del terror. Vi la pérdida de masa muscular y empiezas a hacer este cuerpo de señor mayor, donde te adelgazan las piernas, se te agranda el traste", narró a Las Últimas Noticias (LUN), sobre su cambio de estilo de vida.

Una decisión por salud

El galán de teleseries reconoció que esta es la primera vez que está realizando un cambio, no por estética, sino que por salud. "Quiero tener mis articulaciones buenas, mi musculatura activa para no tener problemas en el futuro. No me gusta para nada el ejercicio, pero crear el hábito de hacer a lo menos media hora es super sano", indicó.

Zabaleta indicó que se dio cuenta de que su estado físico no estaba en su mejor momento debido al programa de viajes que realiza junto a Pancho Saavedra. Con él recorre diferentes lugares por cerca de 70 días, y se ha visto cansado cuando no llevan ni la mitad del viaje.

"Ya al día 24 me está faltando la fuerza física y uno tiene que estar preparado para hacer estos viajes. Nos levantamos temprano, caminamos todo el día, llevamos equipos y me está costando. Hay que ser responsable con lo que uno está haciendo y con el cuerpo", argumentó.

El actor se inspiró en su madre, quien tiene una envidiable vitalidad pese a tener varios años más que él. En la entrevista, indicó que su progenitora "tiene una rutina cortita de ejercicios que hace todas las mañanas. Será media hora sentada en una silla y ahí hace abdominales, sentadillas; una serie corta de ejercicios y mi mamá está como tuna; es increíble la diferencia que hace mover el cuerpo".

Al cierre, de hecho, confesó que ya está viendo cambios. "Es impresionante, llevo poquito menos de un mes y he sentido el cambio en la energía, en la fuerza, en el ánimo", concluyó.

