"Coincidimos de casualidad": Gala Caldirola alza la voz tras ser vista junto a Luis Jiménez en un bar

12 ag. 2024 - 11:18 hrs.

En las últimas horas, salió a la luz una fotografía que muestra juntos al exfutbolista chileno Luis Jiménez y la exchica reality española Gala Caldirola, lo que ha desatado rumores sobre un nuevo romance en el mundo de la farándula local.

En la postal en cuestión, la cual fue difundida por el portal Infama, Gala y el "Mago" aparecen compartiendo en un bar capitalino junto a otras personas. La modelo sonríe, mientras que el empresario está de espaldas a la cámara.

Gala Caldiroa/Luis Mago Jiménez

"Coincidimos de casualidad"

Posteriormente, la europea salió a aclarar la situación a través de Instagram, donde subió un video desde una playa dando su versión de los hechos. "Se desarman la teleserie por qué ni existe tema", escribió en el post.

"Me voy a dar el tiempo de hablar de este tema antes de que los queridos personajes que llevan la página de Infama tengan tema de que hablar porque les voy a cortar el culebrón que se han armado rapidito", lanzó.

Fotografía filtrada por Infama

Asimismo, explicó que "en la foto se ve claramente que ni siquiera estoy sentada en la misma mesa con él, no estoy cenando con él (…) coincidimos de casualidad, tenemos amigos en común, él se puso a hablar con un amigo mío en común".

"Cordialmente, nos saludamos, risas, no hay absolutamente nada más que eso". En este sentido, enfatizó en que la imagen fue sacada de contexto: "Claramente, se ve que estamos en un lugar público y además en mesas separadas".

Historias de Instagram de Gala Caldirola

Luego aseguró que "las personas que sacaron esa foto creo que podían ver claramente que él estaba en una mesa con unas personas, yo estaba en otra mesa con otras personas y que no éramos nosotros el tema, era casualidad que coincidimos en el mismo lugar".

Respecto al exmarido de María José López, Caldirola contó que "sé quién es él, lo conozco, buena onda, hasta estuve en su boda y por supuesto lo saludo, buen rollo, absolutamente nada más que eso".

"Hay muchas ganas de hacer daño, de joder, de mal meter y de sacar de contexto una situación innecesariamente de las personas que sacaron la foto. Si estabais armando alguna película, no pasó, no pasará y no va a pasar nunca", manifestó.

Todo sobre Famosos chilenos