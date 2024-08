"Las chihuahuas": La historia detrás del curioso apodo que le pusieron a Marcela Vacarezza y su hija Florencia

12 ag. 2024 - 10:16 hrs.

Este domingo 28 de julio se estrenó el séptimo episodio de "Tenemos que hablar", el video pódcast familiar de Marcela Vacarezza, Rafael Araneda y los hijos del matrimonio: Martina, Florencia, Vicente y el pequeño Benjamín.

En esta nueva entrega el popular clan chileno llevó a cabo una divertida dinámica que dejó entre ver mucho más sobre la personalidad de cada uno. En concreto, respondieron diversas preguntas que les enviaron sus seguidores.

Rafael Araneda junto a Marcela Vacarezza y sus hijos/Instagram

El curioso apodo con que se refieren a Marcela Vacarezza y su hija

Uno de ellos les consultó, entre otras cosas, cuál de los seis era más "malas pulgas", es decir, quién tiene peor carácter. Entonces, durante la conversación, salió a la luz un curioso apodo con el que se refieren a Florencia y su madre, Marcela.

Mientras intentaban llegar a un consenso sobre quién era más temperamental, algunos se inclinaban por Florencia y otros por Marcela, Martina reveló que las llamaban "las chihuahuas" porque, según ella, "cuando pelean, son iguales y se escucha (imita ladridos)".

En este sentido, "Flo" reconoció que "yo soy un poco más enojona, hay días que estoy un poco corta de genio, pero también hay días que soy muy simpática, tengo extremos". Eso sí, culpó a la genética: "creo que acá se están mostrando los generes y todos somos malas pulgas".

Cabe destacar que los chihuahuas son conocidos por ser perros pequeños con una personalidad fuerte, lo que puede hacer que se muestren gruñones y que reacciones con ladridos, especialmente si se sienten amenazados o incómodos.

Rafael Araneda, Martina y Vicente

Otra pregunta que surgió fue sobre quién era el más mediador. En este caso, todos los integrantes coincidieron en que la persona que actúa como intermediario en los conflictos es Rafael Araneda.

"Siempre que peleo yo contigo (con Marcela) me llama y me dice 'arréglate con la mamá, pídele perdón'", argumentó Martina. Mientras que Florencia agregó que "cuando nos peleamos entre nosotros también, (dice) 'ya, pero no sigan' no peleen".

