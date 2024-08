"Estoy en pareja": Laura de la Fuente confirma que está pololeando con la joven con la que ha subido románticas fotos

12 ag. 2024 - 08:12 hrs.

Laura de la Fuente, la hija de Cristián de la Fuente y Angélica Castro, confirmó que se encuentra en una relación de pareja actualmente con la joven que, hace algunas semanas, subió románticas imágenes a su cuenta de Instagram.

Así lo dijo durante este domingo 11 de agosto en una entrevista que dio desde Valle Nevado, centro de esquí al que llegó junto a Paulina Rojas, su polola, quien a diferencia de ella, no es influencer en redes sociales ni conocida en el medio.

Laura de la Fuente

Laura de la Fuente enamorada

La joven conversó con el medio Página 7, quienes le consultaron sobre las fotos que ha subido con Paulina, quien todos dan por hecho que es su novia, pero que hasta este domingo no había presentado como tal. Al respecto, reconoció que como figura pública, "la gente siempre va a opinar".

"Yo entiendo, al publicar ciertas cosas, me expongo a comentarios y está perfecto. Cada uno puede tener su opinión, pero yo seguiré viviendo mi vida, y si a alguien le gusta o no, será", añadió, destacando luego que sus fans han sido cariñosos con ella.

Historia que Laura compartió el pasado 6 de julio

"Siempre he agradecido mucho el cariño de las personas. Por ejemplo, en mi recuperación, recibí mensajes demasiado lindos. Me sentía demasiado acompañada, no solo por mis amigos y familia", añadió, a propósito del asalto que sufrió mientras iba con su padre en un vehículo en el sector oriente de la capital.

Laura de la Fuente con Paulina

Luego tuvo palabras para sus padres, Angélica y Cristián, quienes hoy se encuentran separados tras varios años de matrimonio, de quienes valoró que "me han apoyado y ofrecido su amor incondicional, y eso siempre lo voy a agradecer".

Por último, sobre su estado amoroso, indicó que hoy "estoy muy contenta. Sí, estoy en pareja, feliz", confirmando con estas palabras que se encuentra en una relación con Paulina, con quien justamente subió una romántica imagen desde Valle Nevado.

Historia de Laura de la Fuente

