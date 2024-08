Cambió el carrito por el reciclaje: "Tío Aceite" reaparece en internet y envía un especial mensaje a sus admiradores

11 ag. 2024 - 21:15 hrs.

Tras varios años del video viral que lo llevó a la fama en nuestro país, Juan Alfaro, conocido popularmente como el "Tío Aceite", reapareció en internet y envió un especial mensaje a sus admiradores.

El reconocido personaje serenense reveló que ya abandonó su carrito de comida ambulante en el que ofrecía pan con pescado frito como su gran especialidad.

Lo anterior, es debido a que actualmente se encuentra trabajando en la Municipalidad de La Serena, específicamente en el área del reciclaje comunal.

El regreso del "Tío Aceite"

A través de un video publicado por la Municipalidad de La Serena en su cuenta de Instagram, comenzó expresando que "mi nombre es Juan Manuel Alfaro Valdivia, más conocido como el "Tío Aceite de La Serena", yo ahora estoy trabajando en la municipalidad, ya no vendo en el carro".

"Estoy bien. Muchos amigos me preguntan dónde estoy, me echan de menos... qué es lo que no vi en la noche, de todo, pero los niños me cuidaban a mí y yo los cuidaba también", agregó.

En tanto, en el posteo realizado por la municipalidad de La Serena, se expuso que "Juan Alfaro, más conocido como el "Tío Aceite" se hace presente enviando un saludo y entregando algunas palabras por el aniversario de nuestra ciudad".

"Actualmente, se encuentra trabajando en la Municipalidad de La Serena en el área de reciclaje, dejando atrás sus años como comerciante de alimentos fritos durante las noches, rubro donde se hizo conocido a nivel nacional tras hacerse viral una entrevista del programa local 'Paracaídas', subrayó.

Finalmente, se indicó que Juan Alfaro es "testigo de cientos de historias e incluso protagonista de una canción del grupo La Korrupsion, se ha transformado, sin querer, en un personaje tradicional, reconocido y querido por muchos serenenses".

