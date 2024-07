"Óscar Acevedo Acevedo Antonio Acevedo y Acevedo": ¿De qué murió el hombre recordado por audio viral?

25 jul. 2024 - 15:15 hrs.

¿Qué pasó?

Este jueves se dio a conocer la muerte de Óscar Antonio Acevedo Acevedo, recordado por un video viral en redes sociales que data de 2009.

En aquella ocasión, el sujeto se encontraba en una audiencia judicial cuando la jueza le preguntó su nombre completo y este tuvo serios problemas para responder.

"Señor Acevedo, nombre completo. Nombre completo señor", dijo la jueza. "Óscar Acevedo. ¿No se escucha?", respondió el hombre. "Sí, se escucha. Nombre completo", le reiteró la magistrada en tres ocasiones más.

"Óscar Acevedo Acevedo Antonio Acevedo y Acevedo", respondió el imputado bastante confundido. Su respuesta ocasionó las risas de la propia magistrada. "Perdone, no me río de usted, me río de la situación", aclaró la autoridad judicial. El video pasó a la historia de las redes sociales en Chile.

¿De qué murió Óscar Acevedo?

Según quedó registrado en un documento oficial del Poder Judicial y viralizado en redes sociales, el verdadero nombre de este hombre es Óscar Antonio Acevedo Acevedo.

Murió don Oscar Acevedo Acevedo Antonio Acevedo y acevedo. pic.twitter.com/7F147X6Ebg — Don Naproxeno (@Lumpencillo) July 25, 2024

Su certificado de defunción consigna que falleció el 18 de abril de 2024 en la comuna de Pencahue, región del Maule, cuando tenía 46 años.

Su muerte se dio en extrañas circunstancias, pues su cadáver fue encontrado por un vecino en una casa del sector de El Estero, sin rastros de participación de terceras personas.

Finalmente, la autopsia determinó que Óscar Acevedo murió por "asfixia por aspiración de contenido gástrico", sin que se encontrara intervención de terceras personas.

¿Por qué Óscar Acevedo estuvo en tribunales en el recordado video viral?

El recordado viral de Óscar Acevedo se dio en el marco de una causa por violencia intrafamiliar en contra de una mujer con su mismo apellido. Un caso que finalizó con un acuerdo reparatorio, según consignó La Tercera.



"Una niña agrandada": Fallo revela que senador Macaya y dos de sus hermanos cuestionaron a víctima en medio del juicio Más de 10 dormitorios, mesas de pool y piscina: Así vivía la "presidenta" de la toma de lujo desmantelada en Puente Alto Supermercados Montserrat se apronta a su liquidación: ¿Quiénes serán los nuevos dueños de sus locales? Te puede interesar

Posteriormente, en 2015 Acevedo fue condenado por el delito de "ofensas al pudor previsto" tras salir de su casa sin ropa frente a menores de edad. Por ese motivo, tuvo que presentarse en un centro de reinserción social, aunque nunca asistió, por lo que fue detenido en dos ocasiones por ese incumplimiento.

En 2015 se le quemó la mediagua en la que vivía luego de quedarse dormido con una vela prendida tras haber bebido alcohol. Por último, en 2020 fue descubierto sin salvoconducto en medio del toque de queda de la pandemia de Covid-19.

Todo sobre Virales