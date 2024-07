"Pensé que me iban a matar": El crudo relato de mujer atacada por jauría de perros en San Antonio

25 jul. 2024 - 14:33 hrs.

Schlomist González, una mujer de 35 años que fue atacada por una jauría de perros domésticos en el sector de Llolleo, en la comuna de San Antonio, se refirió al brutal ataque del que fue víctima el pasado domingo cuando volvía a su casa tras una entrevista laboral.

El 21 de julio a las 17:32, Schlomist iba llegando a su vivienda cuando cuatro perros se abalanzaron contra ella y la botaron a la calle para continuar atacándola, agresión que le ocasionó severas lesiones en su pierna, muslo y brazo.

"Pensé que me iban a matar"

Los canes en cuestión habitan en una de las viviendas aledañas a su domicilio y pese a que intentó ahuyentarlos debido a que existían antecedentes de ataques previos cometidos por los mismos perros, sus esfuerzos no fueron suficientes.

"Le dije a la dueña que saliera porque los perros habían salido a la calle. Entonces les tiré una piedra para que se pudieran entrar, pero los perros salieron corriendo y me atacaron, empezaron a morderme y me tiraron al suelo", confesó a El Líder de San Antonio.

Captura cámara de seguridad (redes sociales)



Previo al ataque, Schlomist había acudido a una entrevista de trabajo y el mismo lunes empezaría en su nuevo empleo, pero esto no se concretó, ya que debido a las lesiones que sufrió, actualmente, se mantiene en reposo médico.

"Con las mordidas me sacaron un pedazo de la pierna, abajo en la pierna tengo un desgarro. Me mordieron también en el muslo, todo el brazo derecho donde traté de protegerme. Me desgarraron el brazo con las mordeduras y tengo una quemadura en la espalda que también me la mordieron y me tiraron al suelo", añadió.

Sobre ese instante, la afectada se sinceró diciendo: "Yo pensé que en ese momento me iba a morir, pensé que me iban a matar en la calle esos perros". Asimismo, relató que uno de los canes "me iba a agarrar el cuello y no sé cómo me paré porque otro perro me colgaba y el otro me tenía agarrada del brazo".

Finalmente, Schlomist González hizo un llamado a las autoridades para que tomen medidas respecto al actuar de estos canes y es que en la población Los Almendros de Llolleo, los vecinos han acusado decenas de ataques cometidos por los mismos perros.

"Imagínese que yo hubiera ido con mi hija más chica, los perros me la matan. Si no hubiera sido yo, hubiera sido cualquier persona, porque esos perros se acostumbraron a atacar a la gente", concluyó la afectada.

