Mujer quedó con graves heridas tras ser atacada por jauría de perros en Llolleo: Acusan decenas de agresiones de canes

¿Qué pasó?

Una mujer de 35 años, identificada como Eshlomist González, quedó con diversas heridas tras ser atacada por una jauría de perros en la población Los Almendros de Llolleo, en la comuna de San Antonio, en la región de Valparaíso.

Según quedó registrado por una cámara de seguridad, el hecho ocurrió a las 17:32 horas del pasado domingo 21 de julio, cuando la vecina pasó temerosa por el lugar debido a que había antecedentes de ataques previos cometidos por los mismos canes.

Mientras caminaba, cuatro perros se abalanzaron contra ella y la botaron para continuar atacándola. En ese momento, otros vecinos del sector intentaban espantar a los perros y debido al ataque, la víctima tuvo que ser trasladada al SAR del Cesfam de Llolleo.

"Le diagnosticaron heridas de mediana gravedad, con mordeduras en la pierna izquierda, en la cadera, en el antebrazo y en un brazo, donde tiene injertos, porque cuando era pequeña tuvo una quemadura y ahí también los perros le enterraron los colmillos", explicó su hermana, Yocelin González, a El Líder de San Antonio.

Captura cámara de seguridad (Foto publicada por El Líder San Antonio)

Según relató, su hermana fue atacada cuando venía de una entrevista de trabajo para un empleo que debía comenzar el pasado lunes 22 de julio. Sin embargo, debido a su estado de salud, está imposibilitada de trabajar por el momento.

"La dejaron con medicamentos, curaciones y se tiene que poner la vacuna antirrábica. Las heridas están feas, no puede mover la mano, no sabemos si le cortaron un tendón y todos los gastos corren por parte nuestra y la vecina —dueña de los perros— nada. Dice que no tiene plata", contó.

Según dijo Yocelin, su hermana le pidió auxilio a la ama de los canes para que no los dejara salir a la calle, sin embargo, la mujer habría pasado por alto su petición. "Le grita la dueña de los perros que cierre la puerta, pero ella hizo oídos sordos", acotó.

La agresión fue denunciada a Carabineros en el SAR y durante la jornada del lunes Yocelin acudió hasta Fiscalía a entregar más datos de lo que le sucedió a su hermana en una causa que tendrá una audiencia en agosto próximo.

Vecinos acusan que perros han atacado decenas de veces

Vecinos del sector aseguran que son decenas de veces las que dichos canes han atacado a personas. "Serán más de 30 o quizás unas 50 veces, no sé, a una niña de 10 años también la mordieron. Todos los días se mandan su show esos perros", acusó Paola González, secretaria de la junta de vecinos.

"La situación no da para más porque la vecina —ama de los canes— no responde. Nos ponemos en la esquina del pasaje para advertirle a las personas que los perros muerden, los niños no pueden jugar en el ese lado y los tenemos que estar mirando", relató.

La dirigenta sinceró que pese a que han hablado con la dueña de los canes, ella "se burla de la gente, no hace nada, no asume su responsabilidad". Además acusó que "hemos hecho de todo, nadie nos pesca, vino la seremi, de la municipalidad, carabinero. Estamos aburridos, las denuncias no quedan en nada".

El concejal José Ibarra explicó que en el servicio de salud hay tres registros sobre estos ataques y aseguró que él hizo una denuncia a la Dirección de Salud para que informe a la Seremi de Salud. "Antes fueron, pero no hicieron nada. Los vecinos quieren que saquen a los perros porque no dan para más", dijo.

Finalmente, desde la Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato de San Antonio aseguraron no tener ninguna denuncia sobre este ataque.

Cabe destacar que un ataque ocasionado por una mascota es responsabilidad del propietario del animal, según establece la Ley de Tenencia Responsable de Mascotas, conocida como Ley Cholito; siendo el amo quien debe hacerse cargo de los daños ocasionados y quien debe pagar las multas en caso de que se cursen.

