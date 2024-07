Carabineros descubre a motociclista de empresa de delivery sin licencia de conducir durante fiscalización

25 jul. 2024 - 12:50 hrs.

¿Qué pasó?

Durante esta mañana de jueves, funcionarios del Ministerio de Transportes, en compañía de Carabineros, realizaron una masiva fiscalización vehicular en la comuna de Macul, Región Metropolitana.

En total, fueron cinco puntos de fiscalización y hasta las 11:20 horas se registraban 29 vehículos retirados de circulación y 200 controles vehiculares. Incluso dos personas fueron detenidas, uno por tener licencia de conducir falsa y otro por conducir un furgón sin la licencia correspondiente.

Junto con ello, uno de los casos más emblemáticos de la jornada fue el de un motociclista de una aplicación de delivery de comida, quien se encontraba trabajando sin la licencia de conducir para motos.

Nunca tuvo la licencia: ¿De cuánto es la multa?

Según detalló una de las fiscalizadoras, el sujeto no portaba la licencia de conducir clase C, necesaria para manejar motos en Chile. Sin embargo, el problema no es que la tuviera vencida, sino que en realidad nunca la obtuvo.

Fiscalización en Macul

No tener licencia corresponde a una "infracción gravísima", por lo que recibirá una multa de entre 1,5 a 3 UTM, es decir, entre $98.950 a $197.900, según la UTM de julio de 2024.

Además, la persona no tendrá el beneficio de rebajar en un 25% la multa y su moto será retirada de circulación y llevada a los corrales municipales, los que también cobran por mantener el vehículo ahí.

Empresa de delivery quedó libre de sanción

Uno de los funcionarios policiales presentes en el procedimiento explicó que como Carabineros no podía sancionar a la empresa por autorizar conductores sin licencia, solo correspondía aplicar multas contra el conductor.

Cabe destacar que desde 2023 existe un proyecto de ley en la Cámara de Diputados que busca obligar a las empresas de aplicación de transportes a crear un registro nacional de repartidores.

La propuesta establece que se fiscalice que estos conductores tengan su licencia de conducir y permiso de circulación vigente. Sin embargo, el proyecto no ha tenido ningún avance en el Congreso desde el 22 de marzo de 2023.

Todo sobre Transporte