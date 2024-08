Fallece a los 68 años Ángel Salazar, actor de "Scarface"

12 ag. 2024 - 12:20 hrs.

Un verdadero pesar existe en el mundo del cine, debido a la muerte del actor Ángel Salazar, recordado por su rol de Chi Chi en "Scarface" o "Caracortada", quien perdió la vida de forma repentina durante la madrugada de este domingo 11 de agosto.

De acuerdo a lo que cuenta TMZ, Salazar murió mientras dormía en la casa de uno de sus amigos en Brooklyn, Estados Unidos, quien al amanecer del domingo, al ir a ver a Ángel, se dio cuenta de que el actor había perdido la vida.

Angel Salazar en "Scarface"

Cabe destacar que la causa de la muerte de Ángel Salazar aún no ha sido dada a conocer a la prensa. Su representante, Ann Wingsong, explicó que el actor padecía de problemas cardíacos, los cuales podrían haber sido los que gatillaron su deceso.

Sin embargo, dicha teoría se mantiene en la arena de lo no oficial, debido a que las autoridades aún no entregan un reporte concluyente sobre lo que verdaderamente le pasó a Salazar durante la madrugada que lo llevó a perder la vida.

Ángel Salazar en "Scarface"

Su destacado papel en "Scarface"

El actor Ángel Salazar, nacido en 1956, se hizo mundialmente conocido luego de dar vida a Chi Chi, el compañero inseparable de las aventuras de Tony Montana en "Scarface". Un rol que le tocó en los primeros años de su carrera.

Ángel Salazar en abril del 2024

Cabe precisar que antes de llegar a este rol, Salazar también estuvo en otras taquilleras películas como "Where the Buffalo roam" (1980), "A Stranger is Watching" (1982) y "The Wild Life" (1984). Luego de "Scarface", volvió a compartir con Al Pacino en "Carlito's Way" (1993).

Además de actor, Ángel Salazar también tuvo una prolífica carrera en el mundo de la comedia, participando como humorista en varios especiales de la cadena HBO y también, un papel recurrente en la serie de NBC, "Last Comic Standing".

Sin ir más lejos, su último show de comedia lo realizó a comienzos de este mes de agosto, del 1 al 4, específicamente, en el Silver Legacy Resort and Casino de Las Vegas en Estados Unidos. Por lo anterior, la noticia de su muerte no deja de sorprender a sus fans.

