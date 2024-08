¿Recuerdas haber visto alguna? Así fue la destacada trayectoria de Walter Kliche en teleseries chilenas

10 ag. 2024 - 19:20 hrs.

La tarde de este sábado 10 de agosto, a través de sus redes sociales, ChileActores informó del lamentable fallecimiento del actor uruguayo Walter Kliche, a los 97 años de edad.

Kliche tuvo una destacada trayectoria en teleseries de nuestro país, entre las que, sin duda, resalta su rol como el personaje protagónico de "La Madrastra", Esteban San Lucas.

Lamentamos el fallecimiento de nuestro querido Walter Kliche. Será velado hoy a partir de las 19 hrs. y mañana durante todo el día en la iglesia Jesús Nazareno, Manuel Montt 797, Providencia. Su despedida será el lunes en el cementerio Parque del Recuerdo de Huechuraba pic.twitter.com/Nre3D6myfY — Chileactores (@Chileactores) August 10, 2024

La destacada trayectoria de Walter Kliche en teleseries chilenas

Tras pasos por la televisión uruguaya y argentina, Kliche llegó a convertirse en un ícono de las teleseries nacionales, participando en casi 40 producciones distribuidas en cuatro décadas diferentes.

En detalle, Walter Kliche participó en las siguientes teleseries chilenas:

1975: María | José Pablo | Papel principal

1975: J.J. Juez | Martín Gondra | Papel principal

1975: La otra soledad | Germán | Papel coprincipal

1976: Sol tardío | Adrián Bustamante | Papel coprincipal

1981: La madrastra | Esteban San Lucas | Papel principal

1982: Alguien por quien vivir | Agustín Phillippi | Papel principal

1982: Una familia feliz | Arnoldo Blanco | Papel principal

1982: La señora | Hernán Fuentealba | Papel principal

1983: La noche del cobarde | Polo "Guayo" | Papel principal

1984: Los títeres | Constantino Mykonos | Especial

1984: Andrea | Pablo Álvarez | Papel coprincipal

1985: La trampa | Homero | Papel coprincipal

1985: El prisionero de la medianoche | Patricio Javier | Papel coprincipal

1986: Secreto de familia | Manuel Barça | Papel principal

1987: La invitación | Aníbal Vilar | Papel principal

1987: La última cruz | Alejandro Zazar | Papel coprincipal

1988: Semidiós | Guido Prado | Papel coprincipal

1988: Matilde dedos verdes | Arturo Campos | Papel coprincipal

1989: La intrusa | Salvatore Minegozzi | Papel coprincipal

1990: ¿Te conté? | Federico Mardones | Papel coprincipal

1990: Acércate más | Pelayo | Episodios

1991: Villa Nápoli | Fabrizio Dil Ponti | Papel principal

1992: El palo al gato | Pablo Pereira | Secundario

1993: Marrón Glacé | Teodoro Karalakis | Secundario

1993: Doble juego | Ramón | Episodios

1994: Champaña | Joaquín Alemparte | Secundario

1995: El amor está de moda | Hugo Cáceres | Secundario

1996: Marrón Glacé, el regreso | Teodoro Karalakis | Secundario

1996: Adrenalina | Desiderio Donoso | Secundario

1997: Playa salvaje | Edmundo Ossandón | Papel coprincipal

1998: Marparaíso | Rafael de la Riva | Papel coprincipal

1999: Algo está cambiando | Miguel | Episodios

1999: Cerro Alegre | Leonidas Thompson | Papel coprincipal

2000: Sabor a ti | Clemente Echaurren | Episodios

2001: Piel canela | Enzo Manfredi | Papel coprincipal

2007: Fortunato | Paolo Constantini | Episodios

2014: No abras la puerta | Padre Edgardo | 1 episodio

¿Cómo se comunicó su muerte?

A través de Instagram, ChileActores expuso que "lamentamos informar el fallecimiento de nuestro compañero Walter Kliche".

En el posteo, se compartió un mensaje de Walter Kliche, que data cuando cumplió los 97 años de edad.

"Quiero agradecerles a todos ustedes, a todos los chilenos que me recibieron, que me quieren, que me encuentran en la calle y todavía se acuerdan de mí. Vine de Uruguay, nunca había estado en Chile y me sorprendió el cariño y la bondad. Yo estoy muy agradecido, le debo mucho a Chile", señaló en esa oportunidad.

ChileActores añadió a ese texto que "la verdad es que somos nosotros los que debemos agradecerle que nos haya entregado todo su talento en las innumerables teleseries en las que participó desde 1975, cuando llegó desde Uruguay formado actoralmente por maestras como China Zorrilla Margarita Xirgú. Después, viajó a Argentina para participar en varias películas en Argentina y en Chile, se dio a conocer cuando interpretó en 1981, al malvado Esteban San Lucas de La madrastra".

En el texto se añadió diciendo que "con su voz inconfundible y risa franca, Walter Kliche se adueñó de varias teleseries icónicas de los años 80' y 90', convirtiéndose en un indispensable de la pantalla. En Chile, armó su vida y construyó su familia, compartiendo su legado artístico con su hijo Fernando y su nieto Ignacio. Hoy lo despedimos con el respeto y el cariño que merece un compañero enamorado de la actuación".

Desde la entidad enviaron "un abrazo cariñoso a su familia y amigos".

Finalmente, se reportó que "Walter será velado hoy a partir de las 19:00 hrs. y mañana durante todo el día en la iglesia de Jesús Nazareno, ubicada en Manuel Montt 797, Providencia y será cremado el día lunes en cementerio Parque del Recuerdo de Huechuraba".

